Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 18 août qui valent le détour.

Baseball : Mariners de Seattle c. Astros de Houston

Crédit photo : Getty Images via AFP

Après un début de saison plutôt difficile, les Mariners de Seattle ont connu de bons moments au cours des dernières semaines. Ils sont en pleine course aux séries puisqu’ils pourchassent les Blue Jays de Toronto pour l’obtention de la dernière place parmi les équipes repêchées dans la Ligue américaine. En date de jeudi, la formation de l’État de Washington n’est plus qu’à un demi-match des Jays et du dernier billet disponible pour les éliminatoires. La troupe de Scott Servais vient de remporter sept de leurs dix derniers duels et ils ont gagné leur dernière série contre les Royals de Kansas City. L’offensive des Mariners a d’ailleurs été excellente pendant ces quatre dernières rencontres en inscrivant au moins six points à chaque duel. Ils affrontent les Astros de Houston et ils ont eu du succès contre cette équipe cette saison. Les deux formations ont croisé le fer à sept reprises jusqu’à présent dans la campagne et Seattle a triomphé à cinq occasions.

Prédiction : Victoire des Mariners de Seattle - 2,20

Football : Panthers de la Caroline c. Giants de New York

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Panthers de la Caroline ont connu un premier match préparatoire plutôt difficile puisqu’ils se sont inclinés par la marque de 27 à 0 face aux Jets de New York, samedi dernier. Le quart-arrière des Panthers et également premier choix au dernier repêchage de la NFL, Bryce Young, a connu sa part d’ennui lors du duel. En trois séquences à l’attaque, Young a complété quatre de six passes pour un maigre total de 21 verges. La Caroline affronte les Giants de New York qui ont baissé pavillon face aux Lions de Detroit vendredi dernier par un pointage de 21 à 16.

Prédiction : Moins de 39,0 points dans la rencontre - 1,90

Tennis : Hubert Hurkacz c. Alexei Popyrin

Crédit photo : Getty Images via AFP

Hubert Hurkacz (20e joueur au monde) connaît de bons moments cette semaine au tournoi de Cincinnati. Le Polonais a facilement atteint les quarts de finale en dépit d’une victoire en deux manches de 6-3 et 6-4 contre Stefanos Tsitsipas (quatrième raquette mondiale). Hurkacz a également disposé de Borna Coric (16e sur l’échiquier mondial) en trois manches de 5-7, 6-3, 6-3. Également, le joueur de 26 ans s’est fort bien débrouillé la semaine dernière à l’Omnium Banque Nationale de Toronto, malgré son élimination en huitième de finale. Il a donné du fil à retordre au numéro un mondial Carlos Alcaraz. L’Espagnol a gagné de peine et de misère le duel en trois manches de 3-6, 7-6 (2), 7-6 (3).

Prédiction : Victoire de Hubert Hurkacz en deux manches - 1,90