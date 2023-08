Messi dit que son départ à Miami est «le contraire» de son arrivée à Paris

Lionel Messi est à nouveau heureux. Lui qui ne « voulait pas » quitter Barcelone pour Paris a retrouvé la joie à l'Inter Miami, affirmant jeudi que son arrivée en Floride était « le contraire » de sa venue au PSG.

« Comme je l'ai dit, mon départ à Paris n'était pas quelque chose que je voulais, quitter Barcelone n'était pas quelque chose que je voulais et cela s'est passé, pour ainsi dire, du jour au lendemain », a exprimé l'Argentin lors de sa première conférence de presse dans l'État du sud-est américain.

« Il a fallu que je m'adapte à un endroit totalement différent de ceux où j'avais vécu toute ma vie, à la fois en ce qui concerne la ville et au sens sportif, et c'était difficile, le contraire de ce qui m'arrive ici en ce moment », a raconté le septuple Ballon d'or, qui a déjà marqué neuf buts en six matches avec l'Inter Miami.

Arrivé en grande pompe au PSG en 2021, le Barça étant incapable de le garder pour des raisons financières, le champion du monde n'a pas réussi à ajouter une nouvelle C1 à son palmarès avec le club parisien.

Surtout, malgré deux titres de champion de France, la fin de l'aventure à Paris a été marquée par l'hostilité de certains groupes de supporters qui l'ont sifflé à plusieurs reprises au Parc des Princes.

Ainsi, devant la presse espagnole, Messi s'était dit malheureux dans la capitale française, expliquant que ce choix de carrière avait beaucoup affecté sa vie de famille.

Trois options s'offraient donc à lui: la MLS, pour laquelle il avait déjà manifesté son intérêt, les pétro-dollars de l'Arabie Saoudite ou un retour au bercail, à Barcelone, la piste un temps privilégiée.

Mais l'opération a capoté et la « Pulga » s'est retrouvée de l'autre côté de l'Atlantique.

“Poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos.”



Premier titre dans le viseur

« Je peux vous dire que je suis très content de la décision que j'ai prise, pas seulement pour le jeu, pour la façon dont cela se passe pour le moment, mais pour ma famille, la vie de tous les jours, pour la ville que nous apprécions, pour cette nouvelle expérience et pour l'accueil que nous avons reçu, extraordinaire depuis le premier jour, pas seulement à Miami », a savouré le numéro 10.

« J'ai fait deux matches en déplacement et le traitement que j'ai eu a été magnifique. J'en suis reconnaissant, heureux des moments que je vis et surtout de pouvoir continuer à faire ce que j'ai aimé toute ma vie, jouer et pouvoir le faire dans la joie », a-t-il continué.

Il aura dès samedi l'opportunité de glaner un premier trophée avec son nouveau club. Miami sera opposé à Nashville en finale de l'inédite Leagues Cup, et une victoire représenterait le premier titre du club en trois ans d'existence.

« Ce serait incroyable, n'est-ce pas? Autant pour moi que pour tous ceux qui sont fans du club, pour le club lui-même », a souligné Messi, qui espère faire de l'Inter Miami une « référence » avec ce potentiel trophée comme tremplin.

Et l'Argentin de saluer l'« impressionnant accueil » qui lui a été réservé, dans une « ville avec beaucoup de Latinos », ce qui rend les choses « beaucoup plus faciles ».

« Les Latinos sont plus proches, plus démonstratifs, ils montrent toujours de l'affection, de la proximité, et je pense que c'est la plus importante, la plus saine et la plus belle chose pour être capable de s'installer et d'aimer ce que vous faites », a-t-il mis en avant.

« Je suis heureux, j'apprécie ce nouveau chapitre de ma vie, l'expérience de vivre aux États-Unis, qui était une chose que j'avais toujours en tête », a conclu la nouvelle star de Miami, qui n'a toutefois pas encore trouvé de résidence permanente.