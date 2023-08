Maveric Lamoureux se confie sur ses déjeuners hors de l'ordinaire

Du spaghetti avec du fromage, de la viande hachée, des steak et des saucisses... c’est ce à quoi ressemble un déjeuner pour Maveric Lamoureux.

L’espoir des Coyotes de l’Arizona s’est confié sur son drôle de régime matinal lors d’un épisode du balado Sans Restriction avec Kevin Raphaël.

«Tellement de gens me posent des questions et me disent que je ne suis pas bien», a avoué le défenseur des Voltigeurs de Drummondville en riant.

Et pour ceux qui se posaient la question, non, Lamoureux n’a pas changé ses habitudes lorsqu’il s’est installé dans sa famille de pension.

«Quand je suis arrivé à ma pension à Drummondville, j’ai apporté une grosse boîte de viande parce que ma grand-mère avait une ferme biologique. Ils me demandent : "Pourquoi t’as besoin de ça?" Et moi d’expliquer : "Ouin, je ne mange pas des céréales ou des toasts au Nutella le matin." Je suis sûr que dans leur tête, ils se disaient : "Es-tu correct? Qui s’en vient chez nous?"»

Il faut comprendre que Lamoureux, à 6 pieds 7 pouces, a besoin de plus de carburant au cours de la journée qu’une personne normale. Le gentil géant a toutefois révélé au cours de l'épisode qu'il aurait enfin fini de grandir.