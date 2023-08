LNH: une réunion de frères talentueux à venir bientôt?

Le talent des frères Jack et Quinn Hughes est déjà reconnu à travers la Ligue nationale de hockey (LNH) et leur futur s’annonce brillant, mais pourraient-ils passer les prochaines années au sein de la même formation? Selon une source du milieu, c’est très possible.

Le site hockeybuzz.com a mentionné que les Devils du New Jersey, avec lesquels évolue Jack, avaient discuté ces derniers jours avec les Canucks de Vancouver quant à l’idée d’acquérir Quinn. On y précise que l’organisation de Newark et son directeur général, Tom Fitzgerald, sont disposés à effectuer des transactions. Aussi, il s’agirait du seul club ayant abordé le cas du défenseur de 23 ans avec les Diables.

Bien qu’il s’agisse ici seulement de spéculations à ce stade-ci, une réunion des frangins donnerait encore plus de mordant à une équipe qui a surpris en 2022-2023. Le New Jersey a pris le deuxième rang de la section Métropolitaine et atteint la demi-finale de l’Association de l’Est. De plus, voir les trois Hughes patiner éventuellement sous les mêmes couleurs constituerait un fait rarement vu dans l’histoire de la LNH; effectivement, il faut rappeler qu’en plus de Jack et de Quinn, il y a Luke Hughes qui fut repêché au quatrième rang de l’encan amateur de 2021 par les Devils. Il a d’ailleurs disputé ses deux premières rencontres en carrière dans le circuit Bettman cette année.

Les trios de frères qui ont œuvré à la même enseigne ne sont pas légion. Les Staal (Eric, Jordan et Jared) ont été les derniers à obtenir ce privilège, soit avec les Hurricanes de la Caroline en 2013. Trois autres trios du genre ont été recensés auparavant, notamment les frères Peter, Anton et Marian Stastny chez les Nordiques de Québec au début de la décennie 1980.

À Vancouver, Quinn Hughes a inscrit 76 points en 78 rencontres durant la dernière campagne, sa quatrième complète avec le club. Il écoulera la troisième année d’un contrat de six ans et de 47,1 M$.