Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 17 août qui valent le détour.

Baseball : Tigers de Detroit c. Guardians de Cleveland

Les Tigers et les Guardians ont rendez-vous pour le premier d’une série de quatre duels présentés au Progressive Field. Le club de Detroit s’amène à Cleveland fort d’une victoire de 8 à 7 sur les Twins du Minnesota. Cette saison, les Tigers ont remporté quatre des six parties qu’ils ont déjà jouées contre les Guardians.

Prédiction: Victoire des Tigers – 1,86

Football: Browns de Cleveland c. Eagles de Philadelphie

Crédit photo : AFP

Les Browns visiteront les Eagles pour un match préparatoire de la NFL. C’est connu, les attaques peinent souvent pendant le calendrier préparatoire. De plus, les deux formations n’ont pas marqué beaucoup de points lors de leurs premières sorties en 2023. Les Browns en ont inscrit 21 contre les Jets de New York et 15 face aux Commanders de Washington. Les Eagles ont pour leur part amassé 19 points dans leur partie contre les Ravens de Baltimore.

Prédiction: Moins de 37,5 points seront marqués – 1,90

Tennis: Alexander Zverev c. Daniil Medvedev

Crédit photo : MARTIN BAZYL / AGENCE QMI

Au tournoi de tennis de Cincinnati, l’Allemand Alexander Zverev et le Russe Daniil Medvedev s’affronteront en huitième de finale. Les deux hommes se sont mesurés l’un à l’autre 15 fois déjà sur le circuit de l’ATP. Medvedev a eu le meilleur à neuf reprises. Il a d’ailleurs remporté les trois derniers matchs, tous disputés en 2023.

Prédiction: Victoire de Daniil Medvedev – 1,46