Aaron Judge : les Yankees peuvent respirer

Ce n’est pas une saison facile pour les Yankees de New York, qui affichent un dossier de ,500, mais une bonne nouvelle est arrivée aux oreilles de leurs partisans et elle concerne la vedette de l'équipe, Aaron Judge.

De retour au jeu le 28 juillet après avoir raté sept semaines en raison d'une blessure à l'orteil, Judge ne devrait normalement pas être opéré si l'on en croit les dires du gérant Aaron Boone.

• À lire aussi: MLB : un joueur-étoile aurait fréquenté une mineure

• À lire aussi: Les Blue Jays évitent l’humiliation

«Je ne crois pas qu'une opération soit dans les plans, a-t-il déclaré, tel que rapporté par le quotidien "New York Post". Ma compréhension de la situation est que non... mais une fois de plus, nous ne sommes pas encore dans la saison morte. Il va plutôt bien. Le fait qu'il ait été capable de jouer un bon nombre de matchs est un exemple, je pense. Et même lorsqu'on le voit bouger autour des buts un peu, on remarque une belle progression dans cet aspect.»

Ayant perdu 5 à 0 contre les Braves d’Atlanta mardi, les Yankees occupent le cinquième rang de la Ligue américaine de baseball et pourraient connaître leur première campagne perdante depuis 1992. Dans le cas de Judge, il a participé à 66 matchs cette saison, maintenant une moyenne au bâton de .282 et frappant 22 circuits.