Une rencontre complètement absurde entre Hal Gill et Michel Therrien

De passage au balado Spittin Chiclets, l’ex-défenseur Hal Gill a raconté une rencontre des plus bizarres dans le bureau de Michel Therrien, à l’époque où il évoluait avec les Penguins de Pittsburgh.

Convoqué dans le bureau de l’entraîneur-chef, Gill a constaté en entant dans la pièce, avec grand étonnement, que Therrien était agenouillé derrière son bureau.

Le premier réflexe de Gill a été de demander à Therrien s’il allait bien.

«Je ne peux pas bouger parce que je suis sur mes genoux», avait alors expliqué le pilote des Penguins au grand défenseur.

Gill ne comprenait absolument rien et s’apprêtait à demander l’aide du soigneur.

«Puis je lève les yeux, raconte Gill, et il y a une vidéo de moi qui a été mise sur pause sur la télévision. On me voit agenouillé devant le filet, tentant de bloquer un tir.

«Therrien me lance : "Je ne peux pas bouger, parce que je suis à genoux. Tu ne peux pas bouger non plus. Arrête de te mettre à genoux pour bloquer le lancer!"»

Gill n’en croyait pas ses yeux.

«J’ai toujours cru que c’était une marque de courage et que les entraîneurs adoraient ça!»

Voyez l’épisode complet du balado dans la vidéo ci-dessous.