L’entraîneur des Sénateurs énonce ses conditions pour gagner

Les attentes étaient grandes en 2022-2023 à l’égard des Sénateurs d’Ottawa qui ont largement déçu, mais ils comptent bien apprendre de leurs erreurs pour rebondir au sein de l’exigeante section Atlantique de la Ligue nationale de hockey (LNH) la saison prochaine.

La formation ottavienne devra connaître un bon départ pour éviter d’entendre d’autres rumeurs de congédiement relatives à son entraîneur-chef D.J. Smith. Celui-ci espère fortement que les siens sauront se démarquer, d’autant plus que le directeur général Pierre Dorion a encore été actif. Les «Sens» ont échangé l’insatisfait Alex DeBrincat aux Red Wings de Detroit et laissé aller le vétéran Cam Talbot, tandis qu’ils ont embauché Vladimir Tarasenko et Joonas Korpisalo par le biais du marché de l’autonomie.

Aussi, la présence d’éléments-clés comme le capitaine Brady Tkachuk, l’arrière Thomas Chabot et le jeune Tim Stützle devrait normalement permettre au club de récolter plusieurs victoires. La pression sera donc élevée sur Smith, sauf qu’il s’en remet à la profondeur de son effectif.

«Je crois que l’aspect le plus important est la compétition à l’interne, a-t-il spécifié à la chaîne locale TSN1200. Nous n’avons pas uniquement un ou deux attaquants et défenseurs de premier plan. Nous misons sur d’autres gars pour prendre un poste à tout moment. Le travail d’un instructeur est de reconnaître ceux qui vont bien et de les envoyer sur la glace quand c’est le cas.»

«Nous avons pensé à diverses combinaisons offensives et à certains duos à la ligne bleue, ainsi qu’aux unités spéciales. Mais on ne veut pas trop consacrer d’énergie à cela pour le moment. Là, tout est une question de système de jeu et de mentalité. On veut bien commencer la campagne et rester bien organisé, a-t-il ajouté. Si on gagne des matchs, je ne me soucie pas de l’endroit où ils jouent.»

La santé d’abord

Toutefois, il y a davantage aux yeux de Smith : le bon état des troupes. Un retour dans une forme optimale de tous est requis et quelques joueurs pourraient aider la cause s’ils évitent l’infirmerie. Parmi eux, l’attaquant Josh Norris a été limité à huit parties l’an passé à cause d’une blessure à l’épaule. Sa présence risque de faire la différence, d’après le pilote.

«L’enjeu primordial pour nous, c’est d’être en santé. Si nous le sommes, nous constituerons une équipe très compétitive. Nous formons un tout autre club, surtout avec Josh», a évalué l’entraîneur.