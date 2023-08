«Il a quelque chose de spécial»: à 14 ans, Alexis Joseph fait tourner les têtes dans la LNH

Identifié par plusieurs comme la prochaine grande vedette du hockey québécois, Alexis Joseph aura-t-il l’impact des Connor McDavid, Connor Bedard et John Tavares dans les rangs juniors où ils avaient obtenu le statut de joueur exceptionnel ?

Âgé de 14 ans (il a célébré son anniversaire le 16 juin), l’attaquant des Pionniers de Lanaudière fera le saut directement dans le M18AAA la saison prochaine avec les Phénix du Collège Esther-Blondin.

Dans l’histoire de la LHJMQ, seul Joseph Veleno a obtenu le statut de joueur exceptionnel et a fait ses débuts à 15 ans avec les Sea Dogs de Saint-Jean.

Doté d’un bon coup de patin, d’un puissant tir et d’une vision qualifiée d’exceptionnelle, Joseph profite aussi de tout un gabarit à 6 pi 2 po et 174 lb pour un jeune de son âge.

Surclassé cette année dans le M15AAA Élite, Joseph a terminé au quatrième rang des marqueurs avec une récolte de 65 points (43 buts et 22 aides) en 30 rencontres avec les Pionniers de Lanaudière.

«Quelque chose de spécial»

En mai 2022, il avait épaté la galerie au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec avec 17 points en cinq rencontres. Il avait mené son équipe qui représentait les Canadiens de Montréal aux plus grands honneurs dans la catégorie AAA en inscrivant le but en prolongation lors de la rencontre ultime.

«Alexis sera peut-être le prochain McDavid ou Bedard, mais personne ne peut prédire s’il s’agira d’une bonne décision de le surclasser dans le M18AAA, lance d’entrée de jeu son entraîneur Daniel Turbide. Il possède déjà le physique de la LNH, mais il reste un enfant.»

«Alexis possède un sens inné pour l’offensive ainsi qu’une lecture et une anticipation vraiment supérieure à pratiquement la totalité des joueurs, de poursuivre Turbide. Il est capable d’anticiper deux photos à l’avance ce que l’image sera. Si on compare avec internet, sa fréquence est à très haute vitesse alors que les autres sont à haute à vitesse. Il a quelque chose de spécial.»

«Les gens viennent le voir jouer. Il est gros, il est spectaculaire et il possède des habiletés. Oui, c’est un talent exceptionnel, mais on doit voir à long terme.»

«Assez exceptionnel»

Après une carrière de 1060 parties dans la LNH qui s’est échelonnée de 2005 à 2019, Jason Pominville est de retour à la maison où il partage ses connaissances avec les jeunes.

Il a notamment dirigé Joseph au Tournoi pee-wee de Québec ainsi qu’à quelques occasions la saison dernière alors qu’il agissait comme adjoint à Turbide ainsi qu’aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup où la région Lanaudière a remporté l’or.

«C’est un bel espoir et c’est assez exceptionnel ce qu’il fait, raconte l’ancien attaquant des Sabres de Buffalo et du Wild du Minnesota qui a toujours évolué au sein de son groupe d’âge. Il a le gabarit d’un joueur de la LNH ; il possède un tir de la LHJMQ et il est très explosif contrairement aux jeunes de son gabarit. Sa plus grande force est son instinct offensif. Aussi quand l’enjeu est grand, il trouve des moyens de performer.»

«Il a vraiment amélioré son maniement de la rondelle cette année, d’ajouter le choix de 2e ronde des Sabres en 2001. Il sera toujours un marqueur, mais c’est aussi un bon fabricant de jeu. Il garde tout le monde sur les talons, ce qui va l’aider.»

Au-delà des habiletés, Pominville met en lumière l’attitude de Joseph.

«Quand tu lui parles, tu ne penses pas que c’est un jeune de 14 ans. Il est très mature physiquement et mentalement. C’est un jeune qui vient d’une bonne famille et qui est très sérieux sur la patinoire et à l’extérieur. Ça m’a marqué le nombre de questions qu’il posait dans le pee-wee. Les autres n’avaient pas le choix de rester concentrés.»

MacKinnon comme modèle

Joseph tente de prendre exemple sur l’attaquant étoile de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon.

«Il domine offensivement ; il est capable de contrer les meilleurs joueurs adverses ; il a du caractère et peut jouer robuste. C’est le type de joueur auquel j’aimerais ressembler.»

Sa performance au Tournoi pee-wee de Québec lui a confirmé qu’il avait un talent certain. Joseph a commencé le hockey à l’âge de trois ans en compagnie de son père.

«J’ai réalisé que ça valait la peine de mettre tous les efforts pour devenir le meilleur joueur possible. Pour ce qui est de mon avenir, je tente de ne pas trop m’en préoccuper. Je vis le moment présent et on verra si l’opportunité de jouer à 15 ans dans la LHJMQ se présente.»

S’il souhaite encore améliorer son jeu défensif, Joseph est content des progrès réalisés au cours des deux dernières saisons.

«Avec Jason, il m’a fait réaliser l’importance des détails comme le placement de mon bâton et de mon corps. Quand un gars comme Jason te parle, tu écoutes. Cette année, Daniel m’a fait comprendre le jeu différemment. Il m’a utilisé en désavantage numérique. Je me suis amélioré défensivement et je veux poursuivre dans cette direction.»

«Je ne serai pas intimidé»

À seulement 14 ans, Alexis Joseph évoluera dans le circuit M18AAA la saison prochaine à moins d’une énorme surprise. Un total de 30 joueurs ont obtenu ce statut d’exceptionnel depuis la saison 2009-2010 et aucun l’an dernier.

Il n’y aura rien de nouveau pour Joseph qui est surclassé depuis 2008 sauf la saison 2021-2022 où il tenait mordicus à jouer au Tournoi international de hockey pee-wee, ce qu’il n’avait pas pu faire l’année précédente en raison de la pandémie qui avait forcé l’annulation de l’événement.

«Je souhaite me tailler un poste dans le M18AAA dès cette année et je vais tout donner pour faire l’équipe, raconte l’attaquant de 6 pi 2 po et 174 livres. Je ne serai pas intimidé. Parce que mes adversaires seront plus gros, mes parents sont plus inquiets que moi.»

Joseph croit qu’il pourra rivaliser avec des joueurs plus vieux que lui, mais il n’a pas l’intention de débarquer avec les Phénix d’Esther-Blondin avec ses gros sabots.

«Je n’arriverai pas au camp d’entraînement avec la mentalité que je suis le meilleur. Je veux m’améliorer en cours de route et devenir un joueur dominant en fin de saison.»

Hockey Québec va serrer la vis

Directeur principal hockey et responsable du programme d’Excellence à Hockey Québec du M18AAA, Marcel Patenaude devra trancher quand le Phénix déposera sa demande de dérogation en août. S’il ne met aucunement en doute le talent du hockeyeur de Mascouche, il prévient que les règles seront resserrées à partir de cette année.

«Dans le passé, on tentait d’aider les équipes qui manquaient de joueurs à certaines positions et qui voulaient un surclassement à tout prix, mais c’est terminé. Il y a eu quelques cas au cours des dernières années où nous avons été conciliants. Il aurait été bénéfique que Emmanuelson Charbonneau (2018-2019) et Benjamin Amyot (2021-2022) jouent dans leur groupe d’âge au lieu de faire le saut dans le M18AAA à 14 ans.»

Le rapport sur le développement du hockey au Québec, déposé à l’Assemblée nationale en mai dernier, a sonné des cloches.

«Le rapport de Marc Denis demandait de porter une attention particulière au surclassement à 14 ans, a rappelé Patenaude. Je ne perdrai pas ma réputation en autorisant le surclassement si je crois que ce n’est pas la bonne décision. On était conciliant dans le passé. Quand ça va être non maintenant, ça va être non.»

Directeur général du circuit M18AAA, Yannick Gagné estime que le statut d’exceptionnel est accordé trop facilement.

«Des 30 joueurs qui ont été surclassés depuis 2009, Joseph Veleno et Nicolas Roy avaient le statut d’exceptionnel, mais pas les autres, affirme-t-il. Alexis Lafrenière a récolté 90 points à 14 ans dans le bantam AAA. On l’a laissé dominer et il n’a jamais été surclassé. Des joueurs exceptionnels, on en retrouve un aux 20 ans. Si un joueur récoltait 250 points, je pourrais comprendre qu’on fasse une exception, mais ce n’est pas le cas.»

Pas friand du surclassement

Entraîneur d’Alexis Joseph la saison dernière avec les Pionniers de Lanaudière, Daniel Turbide n’est pas friand du surclassement.

«C’est important de ne pas sauter d’étape. Lors de notre rencontre de fin de saison, j’ai été honnête avec Alexis et ses parents. Je ne crois pas au surclassement. Dans une carrière, il y a des étapes que seulement le temps permet de franchir. Personne ne peut prédire comment ça va virer. C’est un 25 cents lancé en l’air.»

Quel avenir pour les surclassés ?

Parmi les joueurs de 14 ans qui ont été surclassés dans le M18AAA depuis la saison 2009-2010...

5 JOUEURS ONT ATTEINT LA LNH

11 JOUEURS ONT ÉTÉ REPÊCHÉS DANS LA LNH

› Joseph Veleno

› Jérémy Grégoire

› Jérémy Roy

› Nicolas Roy

› Jérémie Poirier

› Lucas Mercuri

› Elliott Desnoyers

› Thomas Bordeleau

› Xavier Simoneau

› Samuel Poulin

› Tristan Luneau

› Noah Warren

QUELQUES JOUEURS DONT L’EXPÉRIENCE N’A PAS ÉTÉ CONCLUANTE

› Philippe Forcier n’a jamais atteint la LHJMQ

› Émile Bourque a disputé trois parties LHJMQ

› Olivier Desroches n’a pas joué dans la LHJMQ à 19 ans

› Philippe Venne n’a disputé aucune partie dans la LHJMQ à 18 et 19 ans