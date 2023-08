Casey DeSmith (ou Jake Allen) bientôt échangé?

Acquis des Penguins de Pittsburgh dans la transaction de Jeff Petry le 6 août dernier, on ne sait toujours pas ce qu'il adviendra du gardien Casey DeSmith.

Le directeur général Kent Hughes a bien voulu discuter de la situation de ses gardiens mardi, lors d'un point de presse, mais lui-même est dans le néant pour le moment.

«J’ai dit à Casey d’être patient et que nous n’avions pas l’intention de l’envoyer dans la Ligue américaine. Nous allons continuer de voir si on peut l’échanger ou faire quelque chose d’autre», a affirmé le DG, laissant ainsi place à une possible transaction impliquant un autre de ses gardiens.

«Nous devons être patients avec le marché des gardiens, parce que ça ne bouge pas si vite que ça.»

Le Tricolore se retrouve avec quatre hommes masqués qui veulent jouer dans la Ligue nationale, soit DeSmith, Samuel Montembeault, Jake Allen et Cayden Primeau.

Montembeault ne devrait toutefois pas être transigé, comme il l'a lui même dit la semaine dernière.

«Kent a été super correct. Pratiquement aussitôt que l’échange a été fini, il a parlé avec mon agent pour lui dire de pas m’inquiéter. C’est le fun qu’il ait pris le temps de faire ça», a-t-il raconté lors d'un point de presse dans le cadre du Pro-Am Gagné-Bergeron au Centre Vidéotron.