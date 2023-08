Les Yankees malmenés à Atlanta

Rien ne va plus chez les Yankees de New York, qui viennent de subir une septième défaite à leurs dix dernières rencontres. Lundi soir, les puissants Braves d’Atlanta leur ont offert une correction de 11 à 3 au Truist Park d’Atlanta.

Les Bombardiers du Bronx devront trimer dur s’ils souhaitent participer aux séries éliminatoires. Ils accusent un retard de cinq matchs et demi dans la course aux équipes repêchées de la Ligue américaine.

Malgré le revers des siens, Isiah Kiner-Falefa a connu un excellent duel en se rendant sur les sentiers à trois occasions. Il a produit son 35e point de la campagne en neuvième manche.

De leur côté, les Braves sont confortablement installés en tête de la section Est de la Ligue nationale avec une avance de 11 matchs et demi sur les Phillies de Philadelphie.

Le joueur de troisième but des Braves Austin Riley a créé l’égalité, dès la manche initiale, en frappant son 29e coup de canon de la campagne.

Atlanta a par la suite ouvert la machine en inscrivant trois et quatre points lors de la deuxième et de la troisième manche.

Eddie Rosario et Nicky Lopez ont été les moteurs en offensive pour l’équipe de la Géorgie en produisant chacun deux et trois points pendant l’affrontement. Lopez s’est également mis en évidence sur les sentiers en amassant son cinquième vol de but de la campagne.

Le joueur de deuxième coussin des Braves Ozzie Albies a raté son tout premier duel de la saison. Il a été retiré de l’affrontement de dimanche contre les Mets de New York en raison de crampes au muscle ischiojambier gauche.

Les Marlins disposent des Astros

L’offensive des Marlins de Miami s’est illustrée, lundi soir, en inscrivant trois circuits consécutifs dans une victoire de 5 à 1 face aux Astros de Houston au LoanDepot Park de Miami.

Jorge Soler, Luis Arraez et Josh Bell ont étiré les bras, en huitième manche, pour permettre aux Marlins de triompher devant leurs partisans.

Il s’agit de la deuxième fois dans l’histoire de l’équipe floridienne qu’une situation de la sorte se produit.

En 1998, Derrek Lee, Cliff Floyd et Kevin Orie ont réussi cet exploit en inscrivant six points en neuvième manche dans un match contre les Cardinals de St. Louis.

Jose Altuve, qui a placé la balle en lieu sûr à trois reprises pendant le match, a été l’auteur de l’unique point des Astros.