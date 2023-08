La vedette du film «The Blind Side» poursuit sa prétendue famille adoptive

L’ancien joueur de la NFL Michael Oher dont l’histoire a été exposée au grand écran dans le film «The Blind Side» en 2009, a déposé lundi une requête devant un tribunal du Tennessee. Celle-ci allègue qu’une partie importante de l’histoire a été inventée par la famille adoptive afin de faire des profits à ses dépens.

Comme l’a rapporté le réseau ESPN, une requête de 14 pages a été déposée au tribunal des successions du comté de Shelby. Elle prétend que Sean et Leigh Anne Tuohy, qui ont accueilli Michael Oher à leur domicile lorsqu’il était étudiant au secondaire, ne l’ont jamais adopté. Trois mois après son 18e anniversaire de naissance en 2004, ils lui ont fait signer un document, les désignant comme tuteurs. Ainsi, cela leur permettait d'effectuer des activités commerciales en son nom, puisqu’ils en avaient l’autorité légale.

Des profits faits sur son dos

Ce document souligne également que la famille a utilisé son pouvoir acquis pour conclure une entente lui ayant rapporté, ainsi qu'à ses deux enfants biologiques, des millions de dollars en droits d'auteur pour ce film qui a remporté un Oscar. M. Oher n’a quant à lui reçu aucune somme pour cette histoire «qui n'aurait pas existé sans lui».

Par la suite, les Tuohy ont continué à le désigner comme leur fils adoptif et ont utilisé ce titre pour promouvoir leur fondation ainsi que le travail de Leigh Anne Tuohy, autrice et conférencière.

«Le mensonge de l'adoption de Michael est celui sur lequel les deux tuteurs Leigh Anne Tuohy et Sean Tuohy se sont enrichis aux dépens [...] du soussigné Michael Oher, indique le document juridique. Oher a découvert ce mensonge à son grand dam et dans l'embarras en février 2023, lorsqu'il a appris que la tutelle, à laquelle il avait consenti en pensant qu'elle ferait de lui un membre de la famille Tuohy, ne lui permettait en fait d'avoir aucune relation familiale avec elle», a ajouté la partie demanderesse.

Injonction

Dans sa requête, l’homme de 37 ans demande à la cour de mettre un terme à la tutelle des Tuohy et d'émettre une injonction leur interdisant d'utiliser son nom ainsi que son image. Également, il demande une comptabilité complète de l'argent que la famille a touché en utilisant son nom et le versement de sa part de profits par les défendeurs, en plus des dommages compensatoires et punitifs qui n'ont pas été spécifiés.

«Depuis au moins le mois d’août 2004, les tuteurs ont laissé Michael, en particulier, et le public en général, croire que ceux-ci l’ont adopté et ont utilisé cette contre-vérité pour obtenir des avantages financiers pour eux-mêmes, en plus des fondations qu'ils possèdent et contrôlent. Toutes les sommes perçues de cette manière devraient, en toute conscience et en toute équité, être dégagées et reversées au pupille, Michael Oher», peut-on lire dans le document en question.

Certaines distinctions juridiques doivent être énumérées. Si l’ex-athlète avait été adopté par les Tuohy, il aurait été un membre légal de leur famille et aurait conservé le droit de gérer ses affaires financières. Sous la tutelle, Oher a donc cédé ce pouvoir à la famille, même s'il était un adulte légal sans handicap physique ou psychologique.

Le natif de Memphis, au Tennessee, a passé huit saisons dans le circuit Goodell avec trois équipes différentes. Il s’agit des Ravens de Baltimore avec qui il a gagné le Super Bowl en 2013, des Titans du Tennessee et des Panthers de la Caroline.