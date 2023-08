Quatre équipes en lice pour Patrick Kane?

L’attaquant et joueur autonome Patrick Kane hésiterait entre quatre équipes en vue de la prochaine saison.

Selon The Athletic, le vétéran de 34 ans aurait ciblé l’Avalanche du Colorado, les Oilers d’Edmonton, les Sabres de Buffalo et les Rangers de New York.

Dans les cas des «Blueshirts», il s’agirait d’un retour, puisqu’il a brièvement porté leurs couleurs l’an dernier.

Présentement, Kane se remet d’un resurfaçage de l’une de ses hanches et pourrait rater de quatre à six mois d’activités. En juillet, son agent, Pat Brisson, avait indiqué au réseau ESPN que son client ne devrait pas signer une nouvelle entente avant le début de la saison 2023-2024.

«Nous devons d’abord nous assurer qu’il soit à 100 % et qu’il se sente bien, avait-il dit. Par la suite, nous pourrons décider où il ira. Il y aura plein d’organisations qui se porteront bien, d’autres moins bien et il y aura des équipes qui seront affectées par des blessures.»

Repêché par les Blackhawks de Chicago avec le tout premier choix de l’encan amateur de 2007, Kane a vu son parcours avec le club de l’Illinois prendre fin le 28 février dernier. Il a été échangé aux Rangers dans une transaction qui impliquait aussi les Coyotes de l’Arizona.

L’ailier a fait mouche 21 fois et fourni 36 mentions d’aide pour 57 points en 73 parties en 2022-2023. Il s’agit de sa plus petite récolte de points en carrière.

Kane a amassé six points (1-5) lors des sept matchs en séries éliminatoires qu’a disputés le club de la Grosse Pomme, qui a été éliminé en première ronde par les Devils du New Jersey.