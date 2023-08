CH: «Casey DeSmith vit beaucoup d’angoisse actuellement»

Pour le commun des mortels, les joueurs de hockey de la Ligue nationale ne représentent qu’une façon de se divertir. La vie va vite, les gens sont occupés et le sport les aide à décrocher un peu, agissant en quelque sorte comme échappatoire.

Au cours d’une soirée entre amis, les phrases du genre «je l’échangerais, ce gars-là, moi!» ou «on devrait racheter son contrat!» sont monnaie courante. On a parfois carrément l’impression d’entendre une conversation à propos de personnages de jeux vidéo.

Mais grande primeur: les hockeyeurs existent réellement. Et ils ont eux aussi, malgré leurs conditions salariales avantageuses, des périodes creuses et des séquences où l’anxiété est grande et difficile à gérer.

À l’heure actuelle, les Canadiens comptent dans leurs rangs trois gardiens de but dont le calibre est de «niveau LNH» : Samuel Montembeault, Jake Allen et... Casey DeSmith, que l’équipe a récemment acquis des Penguins de Pittsburgh. Logiquement, les chances sont grandes pour que l’un des trois ne soit plus à Montréal lors du premier match de la saison régulière.

Et à en croire notre journaliste Anthony Martineau, DeSmith vit cette période d’incertitude avec passablement de difficulté.

On me confie que Casey DeSmith et sa conjointe vivent beaucoup d’angoisse actuellement.



Cette dernière doit accoucher dans les prochaines heures/jours et est toujours à Pittsburgh. Le gardien, lui, attend de savoir dans quelles circonstances il devra déménager son petit clan. — Anthony Martineau (@Antho_Martineau) August 13, 2023

«On me confie que Casey DeSmith et sa conjointe vivent beaucoup d’angoisse actuellement», a tweeté Martineau dimanche après-midi.

«Cette dernière doit accoucher dans les prochaines heures/jours et est toujours à Pittsburgh. Le gardien, lui, attend de savoir dans quelles circonstances il devra déménager son petit clan.»

«Le CH est ouvert aux affaires»

Pour plusieurs, le gardien de 32 ans semble être, parmi les trois portiers du CH, le candidat tout désigné pour quitter Montréal. Après tout, il n’y a jamais joué et n'a toujours pas parlé aux médias depuis l'annonce de la transaction l'impliquant.

Sans démentir cette possibilité, Martineau y est quand même allé d’une publication à la fois intéressante et intrigante sur le sujet.

Montréal semble "ouvert aux affaires" dans le dossier de ses gardiens de but, vient-on également de me dire.



Le club n’aurait toujours pas tranché, écouterait attentivement et donnerait l’impression de chercher l’avenue la plus payante pour lui. — Anthony Martineau (@Antho_Martineau) August 13, 2023

«Montréal semble "ouvert aux affaires" dans le dossier de ses gardiens de but, vient-on également de me dire. Le club n’aurait toujours pas tranché, écouterait attentivement et donnerait l’impression de chercher l’avenue la plus payante pour lui.»

En 38 matchs chez les Penguins la saison dernière, Casey DeSmith a signé 15 victoires et présenté un pourcentage d’arrêts de ,905.