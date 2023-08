Une nouvelle ère prometteuse chez les Alouettes

Au début de la saison, on ne savait pas trop quoi penser des Alouettes de Montréal avec les multiples nouveaux visages qui entraient dans le nid.

Le scepticisme demeurait présent après quelques matchs lorsque les Alouettes montraient un timide dossier de 2-3. Puis les Moineaux ont collé trois victoires, dont un gain convaincant de 41-12 vendredi face aux Roughriders de la Saskatchewan, et ce, sans leur quart-arrière partant Cody Fajardo.

Le directeur général, Danny Maciocia, est un homme soulagé. Il y a quelques mois, les Alouettes étaient dans une situation financière instable avant d’être acquis par l’homme d’affaires Pierre Karl Péladeau.

«On parle de ce qui se passe sur le terrain et pas à l’extérieur du terrain [maintenant], s’est réjoui Maciocia, flanqué de son entraîneur-chef Jason Maas lors d’une entrevue sur les ondes de TVA Sports au stade IGA, samedi (à voir dans la vidéo ci-dessus). Ça fait du bien. J’adore nos joueurs, j’adore nos opérations football. On a du bon monde. Ça nous inspire énormément pour ce qui s’en vient.»

Parmi tout ce beau monde, Maas, le meneur d’hommes, semble avoir acquis le respect des troupes. Il est dur, mais équitable et les joueurs aiment son approche.

«J’ai expliqué aux joueurs : "Je vais traverser un mur pour vous, mais je veux que vous en traversez un également pour moi et les autres entraîneurs"», a raconté Maas.

Ce dernier a gardé la foi en son équipe à travers les moments plus difficiles en début de campagne.

«On savait qu’un effort collectif, un effort de tous et chacun, serait nécessaire, a expliqué le pilote. C’est ce que l’on prouve en ce moment. Plusieurs de nos gars ont élevé leur niveau de jeu dans les dernières semaines. On est impressionnés et emballés par ce qui nous attend.»

Dans tout ça, les Alouettes n’ont pas oublié l’importance de rester collés à la ville de Montréal et sa culture. Maas a insisté auprès des joueurs sur le fait français

«J’ai assisté à quelques uns de ces cours, a confirmé Maciocia. C’est vraiment impressionnant de voir les joueurs américains et anglophones apprendre quelques phrases et quelques mots. C’est très important pour eux.»