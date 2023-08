Omnium Banque Nationale de Montréal: la seconde demi-finale est remise à dimanche

La pluie est encore venue jouer les trouble-fête à l’Omnium Banque Nationale de Montréal, forçant le report de la seconde demi-finale à dimanche.

La Kazakh Elena Rybakina et la Russe Liudmila Samsonova s’affronteront donc sur le coup de 13h30.

Et la gagnante n’aura pas le temps de retourner à l’hôtel, car elle pourrait sauter sur le terrain à peine quelques heures plus tard. La finale pourrait avoir lieu à 17h30, après un temps de repos jugé raisonnable.

S’il y en a une qui doit se réjouir de ce match repoussé, c’est bien Rybakina. La troisième favorite de la compétition avait conclu son quart de finale aux petites heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, éliminant la Russe Daria Kasatkina, 10e tête d’affiche en sol québécois, en trois longues manches de 5-7, 7-5 et 7-6 (8).

Elle aura donc la chance de bien récupérer, surtout que plus tôt dans le tournoi, la puissante serveuse avait été ennuyée par une douleur à l’épaule droite.

Et si c’est Samsonova qui accède au match ultime, elle aura connu deux jours de deux rencontres cette semaine. Vendredi, la 15e tête de série a écarté la deuxième mondiale, la Bélarussienne Aryna Sabalenka, 7-6 (2), 4-6 et 6-3, avant de se défaire un peu plus facilement de la Suissesse Belinda Bencic, 12e favorite, en deux sets identiques de 6-4.

Souvenir de Wozniacki

Ce n’est pas la première fois qu’une joueuse disputera une demi-finale et une finale dans la même journée à Montréal.

Le 23 août 2010, Caroline Wozniacki avait vécu cette expérience. L’ancienne numéro un mondiale avait déjoué les pronostics en signant deux victoires face à des Russes. Après avoir défait Svetlana Kuznetsova en deux sets de 6-2 et 6-3, Wozniacki avait eu raison de Vera Zvonareva, 6-3 et 6-2.

Rybakina et Samsonova pourront ainsi s’inspirer de celle qui a effectué un retour au jeu à Montréal cette semaine après trois ans et demi d’absence et deux accouchements.

Deux matchs disputés

La journée de samedi avait commencé sous un beau soleil et l’Américaine Jessica Pegula, troisième mondiale, a eu le temps de surprendre celle qui trône au sommet de la WTA, la Polonaise Iga Swiatek, 6-2, 6-7 (4) et 6-4.

Même une demi-finale de double a été disputée sur le central. Les cinquièmes têtes de série, Desirae Krawczyk, des États-Unis, et Demi Schuurs, des Pays-Bas, ont vaincu l’Australienne Storm Hunter et la Belge Elise Mertens (2es), 6-3, 3-6 et 11-9.

Elles affronteront sur le court Rogers dimanche, après 16h, les gagnantes du duel de 13h30 opposant les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara (7es), au duo composé de la Chinoise Zhaoxuan Yang et de la Taïwanaise Latisha Chan.

Une soirée à l’eau

Quelques minutes avant de présenter la cérémonie honorant de grands acteurs canadiens de la Coupe Davis, la pluie s’est mise à tomber, vers 17h45. On avait même déjà approché le gros saladier d’argent, le trophée remporté l’an dernier par le Canada à la compétition par équipe.

Mais rapidement, on s’est ravisé. La cérémonie n’a pas eu lieu sur le central comme prévu, pas plus que les secondes demi-finales en simple et en double.

Pendant près de trois heures, les joueuses, les spectateurs, les employés, les bénévoles et les médias ont patienté, jusqu’à ce que l’organisation annonce que la séance était remise au lendemain «en raison des conditions météorologiques et pour offrir des conditions maximales de jeu».

De la pluie était prévue jusqu’après minuit, rien de bien encourageant.