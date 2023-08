Un joueur de la LNH accusé d’avoir agressé un pilote de course québécois

L’ancien pilote de la série IndyCar Zach Claman DeMelo a émis de graves accusations envers Daniel Sprong, expliquant jeudi avoir été agressé dans une boîte de nuit par le joueur des Red Wings de Detroit.

Le Montréalais de 25 ans s’est tourné vers les réseaux sociaux pour raconter son histoire. Sur Instagram, il a dit avoir été brutalisé par Sprong durant la fin de semaine du Grand Prix de Detroit, au début du mois de juin.

«Durant le week-end du Grand Prix, j’ai été agressé dans une boîte de nuit par le joueur de la LNH et des Red Wings de Detroit Daniel Sprong. Il m’a pris par le cou et m’a coincé contre le mur. Nous avons été séparés après cette bagarre», a écrit celui qui a participé à 10 courses d’IndyCar en 2017 et 2018.

«Lorsque je pensais que c’était terminé, Daniel est revenu et m’a frappé au visage pendant que j’étais sans défense. [...] Le travail que le dentiste a dû faire était pénible et n’est toujours pas terminé. J’ai aussi subi une commotion avec laquelle je dois composer depuis les dernières semaines.»

Les images partagées par DeMelo sont assez évocatrices. Ses dents ont été gravement amochées par le coup présumément lancé par Sprong. Il a aussi montré des traces d’éraflures au niveau du cou.

«Je veux simplement attirer l’attention sur cette situation, puisque personne n’a le droit d’agir de cette façon, surtout un athlète du calibre de Daniel, a poursuivi DeMelo. Nous devons nous en tenir aux plus hauts standards de conduite et qu’il fasse cela est très décevant. Pour des raisons légales, je ne peux en dire plus pour le moment.»

Le pilote n’a pas indiqué s’il prévoyait poursuivre en justice l’attaquant de 26 ans, un ancien des Islanders de Charlottetown. Après avoir connu la meilleure saison de sa carrière – 21 buts et 46 points – avec le Kraken de Seattle en 2022-2023, Sprong a accepté un contrat d’un an et de 2 M$ avec les Wings cet été.

