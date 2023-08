Paris : Rory McIlroy lance une bonne pique à Phil Mickelson

Les nombreux paris que Phil Mickelson aurait placés au cours de sa carrière ont beaucoup fait jaser depuis jeudi et Rory McIlroy en a profité pour tirer la pipe de son rival du circuit LIV.

Selon le livre de Billy Walters qui sera publié bientôt, Mickelson aurait parié pour plus de 1 milliard $ durant les 30 dernières décennies. Il serait aussi passé bien près de placer de l’argent sur la victoire des États-Unis à la Coupe Ryder de 2012, ce qui aurait été une faute grave.

McIlroy, figure de proue de la PGA, livre une véritable croisade contre la ligue financée par le fonds public saoudien, et quand les dernières informations sur «Lefty» sont sorties, il a sauté sur l’occasion.

«Au moins, il peut parier sur la Coupe Ryder cette année, parce qu’il n’y participera pas», a lancé le Nord-Irlandais en riant lors d’une conférence de presse en marge du Championnat FedEx St. Jude, jeudi.

«Je devais en placer une. Je suis content que quelqu’un ait demandé», a ajouté le numéro 2 mondial.

Ça fait jaser

Pour d’autres golfeurs, c’est le fait que Mickelson aurait effectué près de 2000 paris de 100 000 $ et plus entre 2010 et 2014 qui les frappe. Les athlètes en auraient longuement parlé dans le vestiaire et le «club-house».

«La vérité, c’est que je ne sais pas exactement la vérité, mais selon ce que tout le monde a rapporté, ça fait beaucoup de paris par jour. Je ne sais pas si je serais capable de jouer», a avoué Collin Morikawa en point de presse.

Le golfeur de 53 ans, vainqueur de six titres majeurs, s’est défendu jeudi soir sur les réseaux sociaux.

«J'ai également été très ouvert sur ma dépendance au jeu. J'ai déjà exprimé mes remords, j'ai pris mes responsabilités, j'ai obtenu de l'aide, je me suis pleinement engagé dans une thérapie qui a eu un impact positif et je me sens bien là où je suis maintenant», a-t-il dit, assurant qu’il ne «porterait jamais atteinte à l’intégrité du jeu» en pariant sur la Coupe Ryder.

«Je dirais que les gens sont peut-être un peu surpris du nombre, a indiqué Jordan Spieth, plus prudent devant les médias. Je n’ai vu que ce que les gens m’ont envoyé et c’était très rapide ce matin [jeudi]. Ainsi,même si je voulais commenter, je ne pense pas que ce serait une bonne idée.»

Toujours selon Walters, Mickelson aurait perdu 100 millions $ en raison de ses paris.