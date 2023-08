Omnium Banque Nationale: Pegula et Gauff passent d'adversaires à coéquipières

Adversaires en après-midi, Coco Gauff et Jessica Pegula sont devenues partenaires en soirée. Récit d’une journée étrange.

Les deux Américaines avaient d’abord rendez-vous sur le court central pour disputer le premier quart de finale de la journée en milieu d’après-midi.

Dans une bataille qui a duré 2 h 21, Pegula (3e) a eu le meilleur sur Gauff (7e) en trois difficiles manches de 6-2, 5-7 et 7-5.

Pour Pegula, il s’agit d’une troisième présence en demi-finale à l’Omnium Banque Nationale. Lors du dernier tournoi montréalais, elle s’est inclinée contre l’éventuelle championne, l’Italienne Camila Giorgi.

Pegula et Gauff, qui n’a que 19 ans, ont ensuite eu une courte pause parce qu’elles devaient se diriger sur le court Rogers pour affronter les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara, 7es têtes de série, en quart de finale du double.

Pegula et Gauff sont les championnes défendantes en double à l’Omnium Banque Nationale.

Une première

C’est la première depuis le début de leur association, en février 2022, qu’elles doivent s’affronter pour ensuite faire la paire en double.

Elles se sont affrontées à deux reprises en simple, mais jamais la même journée qu’un match de double.

Elles ont d’ailleurs divisé les honneurs de leurs duels jusqu’à maintenant. Gauff a eu le dessus en quart de finale à Eastbourne il y a quelques semaines alors que Pegula l’avait emporté en deuxième ronde à Dubaï l’an passé.

Il s’agit d’une situation assez peu fréquente sur le circuit.

Succès

Pegula et Gauff ont du succès ensemble et forment l’une des meilleures paires du circuit cette année.

Ensemble, elles ont remporté les tournois de Dubaï et Miami. Elles ont également participé à la finale à Rome et Madrid en plus d’atteindre la demi-finale aux Internationaux d’Australie, à Roland-Garros et à Eastbourne.

Depuis un an et demi, elles jouent presque exclusivement ensemble en double.

Gauff a toutefois disputé quelques matchs avec son ancienne partenaire, l’Américaine Caty McNally.