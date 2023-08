Le casque BAUER RE-AKT maintenant offert au grand public

Des vedettes de la Ligue nationale de hockey (LNH) comme Nick Suzuki, Cole Caufield et Cale Makar ont porté la saison dernière le casque BAUER RE-AKT, et voilà que la pièce d’équipement qui se démarque par son aspect de personnalisation est maintenant offerte à tous les adeptes du sport.

Ce nouveau casque plus confortable et sécuritaire, puisqu’il s’ajuste à toutes les têtes, mais également plus adapté à la circulation de l’air, est le plus récent ajout à la collection MyBAUER. Les patins, les bâtons et l’équipement de gardien de cette nouvelle gamme qui se démarque par l’impression en trois dimensions étaient déjà vendus par l’équipementier.

«Qu’il s’agisse d’athlètes d’élite, de joueurs de hockey sur glace naturelle ou de joueurs de hockey mineur, il n’y a pas deux têtes pareilles, a déclaré par voie de communiqué le gestionnaire principal de la marque, Mathieu Desjardins. Cela permet à Bauer de proposer des casques personnalisés à tous les joueurs de hockey qui veulent le maximum d’ajustement, la meilleure protection et la meilleure performance pour leur jeu.»

Ainsi, lors de l’achat d’un casque RE-AKT, la tête du joueur est numérisée afin de créer «une doublure imprimée en 3D à l’aide d’une mousse numérique brevetée personnalisée pour chaque tête». Généralement, le produit peut être livré en 30 à 45 jours.

Le produit est conçu et assemblé au Centre d’innovation BAUER de Blainville.