Jose Bautista: au-delà du fameux «bat flip»

Figure marquante dans l’histoire des Blue Jays de Toronto, Jose Bautista a conclu symboliquement un contrat d’un jour avec l’équipe et il sera honoré, samedi, à Toronto.

Pour l’occasion, les 20 000 premiers partisans à se présenter au Rogers Centre recevront une figurine de type bobblehead rappelant son fameux «bat flip» du 14 octobre 2015.

Ce jour-là, à Toronto, Bautista avait enflammé les partisans à la suite d’un important circuit frappé durant le cinquième et décisif match de la série de division de la Ligue américaine contre les Rangers du Texas. Ce souvenir demeure dans la mémoire collective, mais pour son ancien coéquipier Russell Martin, le parcours complet de Bautista demeure impressionnant grâce à son professionnalisme.

«Ça fait tellement longtemps que je le connais et il fait partie de mes coéquipiers les plus marquants, a reconnu Martin. Évidemment, c’est facile pour moi de dire ça, car c’est aussi mon ami dans la vie de tous les jours. On joue encore au golf une fois de temps en temps.»

Bien avant d’évoluer ensemble avec les Blue Jays, de 2015 à 2017, Martin et Bautista s’étaient connus au Collège Chipola, en Floride. Le Québécois n’avait alors que 17 ans.

Crédit photo : Photo Tom Szczerbowski/AFP

«Je me souviens encore qu’à Chipola, si on se faisait punir par l’entraîneur parce qu’on ne jouait pas bien, il fallait qu’on coure et c’est toujours lui qui était devant le groupe», de raconter Martin.

L’attitude pour réussir

C’est ce côté professionnel que l’ancien receveur québécois a toujours admiré chez le Dominicain.

«C’est un gars qui avait de hautes attentes envers lui-même, a résumé Martin. Il voulait tellement performer. À chaque fois que quelqu’un le retirait, il s’en voulait. Il se considérait toujours meilleur que le lanceur devant lui. C’était ça son attitude et c’est comme ça que tu réussis au baseball.»

Crédit photo : Photo Ronald Martinez/AFP

«Il a toujours eu du talent et beaucoup d’habiletés, a noté le Québécois, rappelant qu’il pouvait lancer des balles rapides à 95 milles à l’heure du monticule. Son potentiel était quasiment infini. Après des années plus difficiles en début de carrière, il a justement pu percer grâce à son professionnalisme et son éthique de travail.»

Intronisé par les Blue Jays

Ce professionnalisme mène ainsi Bautista à être intronisé parmi les joueurs par excellence dans l’histoire de l’équipe. Au-delà du «bat flip», l’ancien voltigeur a disputé neuf saisons complètes avec les Jays, étant sélectionné six fois de suite pour le match des étoiles. Son apport offensif a aussi été reconnu par l’attribution d’un bâton d’argent à trois reprises (2010, 2011 et 2014). Bautista figure d’ailleurs au deuxième rang dans l’histoire des Blue Jays pour le plus grand nombre de circuits, soit 288. Seul Carlos Delgado le devance à ce chapitre.

En signant un contrat d’un jour, Bautista peut officiellement se retirer comme membre des Jays. Durant sa carrière, il a porté les couleurs de sept autres équipes, dont celles des Pirates de Pittsburgh pour 400 matchs.

«Tu t’améliores en côtoyant ce gars-là à chaque jour parce que tu vois comment il s’occupe de son corps, tu vois comment il se prépare pour les matchs, a conclu Martin. Personnellement, j’ai toujours été un fan de lui en raison de son côté professionnel.»