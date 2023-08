«J’essaie de ne pas trop y penser»

Kaiden Guhle est déçu du départ de Joel Edmundson et surpris du retour de Jeff Petry. Sur le plan personnel, tout va pour le mieux.

C’est ce qui ressort d’un point de presse tenu par le défenseur des Canadiens de Montréal au Centre Vidéotron de Québec, où il a participé avec ses coéquipiers David Savard, Jordan Harris, Rafaël Harvey-Pinard et Samuel Montembeault à un match amical contre des joueurs des Bruins de Boston, dont Brad Marchand, pour souligner le départ à la retraite du Québécois Patrice Bergeron, jeudi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Après avoir été limité à 44 rencontres la saison dernière et manqué les 11 derniers matchs, Guhle assure être maintenant à 100%. Le jeune défenseur de 21 ans est complètement remis de l’entorse à une cheville qu’il a subie au mois de mars.

«Je me sens bien. Je suis à 100%. Je suis excité à l’idée de revenir au jeu. C’est bien d’être de retour à plein régime sur la glace. Les blessures, c’est plate, mais ça fait partie du jeu. J’espère disputer tous les 82 matchs la saison prochaine.»

Guhle est ravi d’avoir pris la décision de rester à Montréal cet été.

«Mon été se passe vraiment bien. J’ai pu découvrir la ville davantage. C’est plus difficile pendant la saison avec les nombreux matchs. Je suis content d’être resté à Montréal cet été», a dit celui qui en était à sa première visite à Québec. Il ne s’est pas fait prier pour accepter l’invitation de Savard.

«Quand David m’a demandé si je voulais venir, c’était une évidence ("no brainer") que j’allais accepter. Je suis heureux d’être ici.»

Également sur place pour cette occasion spéciale, l’entraîneur adjoint Stéphane Robidas s’est montré élogieux envers Guhle.

«Il prend son été très au sérieux. Il met les efforts nécessaires. Ça ne m’inquiète pas vraiment. Ce qu’on veut, c’est qu’il reste lui-même et qu’il continue de progresser et de s’améliorer.

«Il doit rester lui-même. Il doit jouer avec ses forces. C’est un excellent joueur. Il a été mis dans des situations extrêmement difficiles l’an passé.»

Point de presse de Stéphane Robidas -

«On va s’ennuyer de lui»

Par ailleurs, Guhle a admis qu’il s’ennuiera d’Edmundson, autant le joueur que l’homme.

«"Eddy" était un solide défenseur et un bon joueur pour nous. Il aidait beaucoup les jeunes défenseurs comme moi. C’était un leader pour nous. Sa présence dans le vestiaire va nous manquer. Il était toujours drôle et c’était notre DJ dans le vestiaire. On va s’ennuyer de lui. Je lui souhaite le meilleur à Washington. Je suis certain que d’autres joueurs vont démontrer du leadership.»

«Avec l’absence d’Edmundson, tous les défenseurs devront être meilleurs, incluant les jeunes comme moi. Mais nous sommes prêts à faire face à ce défi.»

Guhle est conscient que l’arrivée de Petry ajoutera de la compétition à l’interne à la ligne bleue, si le vétéran commence bel et bien la saison dans l’uniforme tricolore.

«Je ne m’attendais pas à ça, mais je suis excité qu’il soit de retour avec nous. Nous verrons ce qui se passera. J’essaie de ne pas trop y penser. Pour l’instant, il est avec nous et nous sommes contents de l’avoir.»

Point de presse de Kaiden Guhle -

Harris est dans le même état d’esprit que Guhle.

«Je veux m’améliorer quotidiennement. J’ai eu un bon été, je me sens vraiment bien. Je suis en santé. Je patine depuis deux mois, je n’ai plus du tout de douleur sur la glace. Je suis fébrile en vue de la saison.»

Voyez ici tous les points de presse des joueurs ayant participé au match en hommage à Patrice Bergeron :

