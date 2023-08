Un joueur étoile du Rouge et Or accusé de voies de fait et de menaces

Le receveur de passes vedette du Rouge et Or de l’Université Laval Kevin Mital se retrouve devant la justice alors qu’il fait face à des accusations de voies de fait armées, de voies de fait causant des lésions et de menaces.

• À lire aussi: La consécration pour Kevin Mital

Le joueur étoile, âgé de 24 ans, est inscrit au rôle pour plaider coupable à «une infraction moindre» le 7 septembre prochain à la cour municipale de Québec.

Les faits reprochés dateraient du 10 décembre 2021. L’acte de dénonciation indique que l’étudiant en Administration des affaires s’est livré à des voies de fait alors qu’il «portait, utilisait, menaçait d’utiliser une arme» et à des voies de fait infligeant des lésions corporelles. On lui reproche aussi d’avoir «sciemment proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles».

L’Université Laval doit réagir à la nouvelle aujourd’hui.

Le meilleur joueur au pays

Kevin Mital vient de connaître un automne spectaculaire sur le plan sportif où il a à peu près tout gagné. Le receveur de passes est devenu seulement le deuxième joueur de l’histoire du Rouge et Or à remporter le trophée Hec-Crighton, remis au meilleur joueur de football universitaire au Canada. Il avait également gagné le titre de joueur par excellence au Québec quelques semaines auparavant.

Mital a établi plusieurs records au cours de la dernière saison et s’est montré tout aussi étincelant en séries. À la Coupe Vanier, ses prouesses ont aidé le Rouge et Or à rafler un 11e titre national tandis que l’explosif athlète a mis la main sur le titre de joueur par excellence de la rencontre.

Le camp d’entraînement du Rouge et Or doit s’amorcer vendredi.