SummerSlam et Austin Theory

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade font un retour sur SummerSlam avec leurs coups de cœur et ce qu’ils ont moins aimé.

Les deux animateurs parlent aussi de l’excellent 200e épisode de Dynamite, de la signature du Québécois Evil Uno avec AEW et, en entrevue exclusive, ils s’entretiennent avec le champion des États-Unis de la WWE, Austin Theory. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :