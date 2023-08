Omnium Banque Nationale de Toronto: Carlos Alcaraz a eu chaud

Le numéro un mondial, Carlos Alcaraz, a dû trimer dur, mais il est finalement venu à bout de la 17e raquette mondiale, Hubert Hurkacz, en trois manches de 3-6, 7-6 (2) et 7-6 (3) au troisième tour, jeudi soir, à Toronto.

Alcaraz a pris 2h38 pour obtenir son billet pour les quarts de finale. De plus, il prolonge à 14 sa séquence de victoires consécutives. Son dernier revers avait eu lieu le 9 juin dernier, en demi-finale des Internationaux de France, contre Novak Djokovic.

Les deux joueurs ont été excellents au service. Alcaraz a enfilé six as pendant le duel, et Hurkacz en a réussi huit. De plus, il a réussi 75% de ses premières tentatives de service, tandis que son adversaire a présenté un taux de succès de 66% à ce chapitre. Cependant, l’athlète de 20 ans a remporté 75% des points sur le premier service.

Le Polonais s’est imposé, dès le début de l’affrontement, en prenant les devants 3 à 0 lors de la manche initiale.

Lors de la troisième manche, le tennisman de 26 ans a pallié un écart de trois jeux afin de prendre les devants 6 à 5. Par contre, «Carlitos» est revenu de l’arrière afin de se sauver avec les honneurs.

L’Espagnol affrontera le vétéran Gaël Monfils pour son prochain match, vendredi.

Murray se retire

L’Écossais Andy Murray a déclaré forfait avant son duel de troisième tour contre l’Italien Jannik Sinner, en raison d’une blessure aux abdominaux.

Murray avait vaincu l’Australien Max Purcell au deuxième tour, en trois manches de 7-6 (2), 3-6 et 7-5.