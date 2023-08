LNH: une nouvelle destination bientôt pour cet ancien du CH?

Le vétéran Tomas Tatar demeure dans l’attente quant à son avenir et même au cœur du mois d’août, il peut espérer trouver preneur dans la Ligue nationale de hockey.

Ainsi, l’expert de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman a rapporté mardi que les Penguins de Pittsburgh seraient susceptibles de manifester leur intérêt à acquérir l’ancien du Canadien de Montréal. Le directeur général Kyle Dubas s’est montré actif depuis son arrivée en Pennsylvanie, mettant la main sur le défenseur Erik Karlsson dimanche. Si Tatar se joint au club, sa production risque de grimper, car il aurait la possibilité d’évoluer dans un groupe comprenant Sidney Crosby et Evgeni Malkin.

L’attaquant a amassé 20 buts et 28 mentions d’aide pour 48 points en 82 rencontres avec les Devils du New Jersey lors de la dernière campagne. Cependant, il a encore éprouvé des ennuis en séries éliminatoires, comme ce fut le cas pendant toute sa carrière. Il s’est contenté d’un filet en 12 matchs. Le joueur autonome sans compensation a complété un contrat de deux ans et de 9 M$.