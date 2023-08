Le beau parcours de Milos Raonic prend fin à Toronto

Le beau parcours de Milos Raonic à l'Omnium Banque Nationale a pris fin jeudi, au troisième tour, devant l'Américain Mackenzie McDonald, qui l'a éliminé 6-3 et 6-3 dans ce qui devrait être la dernière présence du géant canadien à Toronto.

Impressionnant la veille contre le qualifié japonais Taro Daniel, Raonic n'a jamais pu montrer le même calibre de jeu face à McDonald, 59e mondial, dans ce match interrompu par la pluie.

McDonald n'a même pas eu à trop pousser la machine contre le vétéran Raonic qui, à seulement son troisième tournoi depuis son retour au jeu, a perdu l'habitude de disputer deux matchs en autant de jours.

Pas de service au menu

Le puissant serveur a notamment eu maille à partir avec sa principale arme, son énorme service, qui perdait en vélocité au fur et à mesure que la rencontre avançait.

«Missile Milos» a été limité à neuf as, loin de ses standards, et il a commis six doubles fautes, dont deux sur des balles de bris à la fin du premier set et au début du second.