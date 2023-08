Carlos Alcaraz rencontre son «crush», une certaine Maria Sharapova

C’est à Toronto que le meilleur joueur de tennis du monde, Carlos Alcaraz, a finalement pu rencontrer celle qui a longtemps été son idole et son «crush», Maria Sharapova.

Le jeune homme de 20 ans était à l’Academy United pour s’entraîner lorsqu’il est tombé sur celle qui a dominé son sport à partir du milieu des années 2000. Sharapova, cinq fois gagnante d’un tournoi du Grand Chelem, a pris sa retraite en 2020.

Le compte Instagram de l’académie de tennis de Juan Carlos Ferrero, un ancien joueur et désormais entraîneur d’Alcaraz, a publié la photo. Sauf que la légende originale était trompeuse, puisque l’Espagnol et la Russe ont été désignés comme «deux ex-numéros 1». Alcaraz est encore le meilleur joueur au monde, après avoir consolidé sa place à Wimbledon aux dépens de Novak Djokovic.

«J’étais sous le choc parce que je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit ici à Toronto, a-t-il raconté mercredi en conférence de presse. Elle était la première dans l’ascenseur et je me suis demandé : «C’est bien Maria?» Vous voyez ce que je veux dire?»

«J’ai le béguin pour elle depuis que j’ai commencé à jouer au tennis, a avoué Alcaraz. J’étais excité de la voir en personne. Elle était très charmante et elle m’a félicité pour avoir remporté le tournoi de Wimbledon.»

Succès précoces

En plus d’avoir été numéro 1 de leur sport, Alcaraz et Sharapova ont en commun d’avoir mis la main sur un Grand Chelem avant l’âge de 21 ans. Le digne successeur de Rafael Nadal en a déjà deux.

«Carlos est incroyable. Ce qui me fascine le plus à propos de lui est sa combativité sur chaque point, a indiqué Sharapova, tout aussi heureuse de rencontrer l’Espagnol, à la "Gazzetta dello Sport". Il arrive à donner un spectacle et allumer la foule chaque fois qu’il met le pied sur le terrain. J’ai hâte de le voir progresser. Je suis très curieuse de voir ce qu’il peut faire.»

Jeudi soir à Toronto, Alcaraz devait livrer son duel des huitièmes de finale face au Polonais Hubert Hurkacz.