Une équipe à 80 M$ débarque au Centre Vidéotron

C’est jeudi que les vedettes de la LNH débarquent à Québec dans le cadre du Pro-Am Gagné-Bergeron.

Année après année, l’évènement attire de plus en plus de gros noms et cette 15e édition n’y fait pas exception.

Pour vous donner un avant-goût des talents qui s’exécuteront sur la surface glacée du Centre Vidéotron, Le Journal de Montréal a comptabilisé le salaire des joueurs ayant confirmé leur présence. Si ces athlètes formaient une vraie équipe, cette dernière aurait une masse salariale de 79,5 millions $, soit seulement 4 millions $ de moins que le plafond salarial de 83,5 millions $ autorisé pour la saison 2023-24.

Patrice Bergeron | Bruins | 2,5 M$*

Brad Marchand | Bruins | 6,125 M$

Matt Grzelcyk | Bruins | 3,687 M$

Brandon Carlo | Bruins | 4,1 M$

Jeremy Swayman | Bruins | 3,475 M$

Jonathan Huberdeau | Flames | 10,5 M$

Jakob Pelletier | Flames | 863 333 $

Mathieu Joseph | Sénateurs | 2,95 M$

Thomas Chabot | Sénateurs | 8 M$

Pierre-Olivier Joseph | Sénateurs | 825 000 $

Connor Clifton | Sabres | 3,33 M$

Rafaël Harvey-Pinard | Canadien | 1,1 M$

David Savard | Canadien | 3,5 M$

Kaiden Guhle | Canadien | 863 333 $

Jordan Harris | Canadien | 1,4 M$

Samuel Montembeault | Canadien | 1 M$

Jonathan Marchessault | Golden Knights | 5 M$

Yanni Gourde | Kraken | 5,166 M$

Alex Belzile | Rangers | 775 000 $

David Perron | Red Wings | 4,75 M$

Alexandre Carrier | Predators | 2,5 M$

Marc-Édouard Vlasic | Sharks | 7 M$

Alexis Lafrenière | Rangers | Sans contrat

*Salaire de la saison 2022-23