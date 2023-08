Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 10 août qui valent le détour.

Tennis : Milos Raonic c. Mackenzie McDonald

Crédit photo : Getty Images via AFP

Même s’il a très peu joué avec les professionnels au cours des dernières années, Milos Raonic ne semble avoir rien perdu de son talent. Le grand serveur a surpris tout le monde en disposant de la neuvième tête de série, Frances Tiafoe. Après sa victoire de mercredi sur Taro Daniel, un long parcours semble se dessiner pour le Canadien à l’Omnium Banque Nationale de Toronto. Il aura sur sa route l’Américain Mackenzie McDonald, la 59e raquette mondiale. Celui-ci a aussi causé une surprise dans la Ville Reine avec un gain sur Andrey Rublev au deuxième tour. McDonald et Raonic se sont affrontés deux fois en 2018, chacun remportant un duel.

Prédiction: Victoire de Milos Raonic – 1,81

Football : Vikings du Minnesota c. Seahawks de Seattle

Crédit photo : Getty Images via AFP

En 2022, les Vikings ont fait bien mieux que les Seahawks avec une fiche de 13-4, contre 9-8 pour les représentants de Seattle. La formation du Minnesota montrera un nouveau visage dans ces matchs préparatoires, surtout avec le départ du porteur de ballon Dalvin Cook. De jeunes joueurs seront envoyés dans la mêlée, donc il n’y aura pas grand-chose à retenir de ce match au niveau des vedettes. Kirk Cousins pourrait ne pas être en uniforme à la position de quart-arrière pour les Vikings, et les Seahawks ne devraient pas non plus envoyer Geno Smith dans la mêlée. Du côté des hommes en violet, on attend beaucoup du prometteur receveur de passes Jordan Addison, qui devrait effectuer ses débuts.

Prédiction: Victoire des Vikings du Minnesota – 2,60

Soccer : Pays-Bas c. Espagne

Crédit photo : AFP

Ces deux pays européens amorceront les quarts de finale de la Coupe du monde de soccer féminin. C’est la première fois que l’Espagne atteint cette étape. Les Néerlandaises sont en territoire connu, ayant atteint les demi-finales en 2019. Sauf que les Espagnoles les ont battues trois fois de suite et ne leur ont pas accordé de but. Trois joueuses de la «Roja», Aitana Bonmati, Alba Redondo et Jennifer Hermoso ont inscrit trois filets jusqu’à maintenant. La puissance offensive pourrait faire la différence contre des adversaires qu’elles connaissent bien.

Prédiction: Victoire de l’Espagne – 1,95