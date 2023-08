Omnium Banque Nationale de Toronto: Carlos Alcaraz signe sa première victoire au Canada

Carlos Alcaraz aura eu le temps de remporter deux titres majeurs et de devenir le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire avant de gagner son premier match au Canada. Mais c’est maintenant chose faite: l’Espagnol de 20 ans a réussi sa rentrée à l’Omnium Banque Nationale, mercredi, en triomphant de l’Américain Ben Shelton, 6-3 et 7-6 (3), au deuxième tour.

«Carlitos» a du même coup signé une 13e victoire de suite, lui qui, avant de se présenter à Toronto pour la première fois de sa carrière, avait remporté coup sur coup les titres sur le gazon de Queen’s et de Wimbledon.

Le spectaculaire prodige n’a même pas eu à être spectaculaire pour venir à bout de Shelton, aussi âgé de 20 ans et aussi capable de sortir quelques frappes magiques de sa raquette, mais qui, du haut de son 41e mondial, n’a pas nécessairement les armes pour rivaliser avec Alcaraz dans les moments importants

Mais Alcaraz a tout de même fait plaisir aux spectateurs torontois, qui s’étaient déplacés en très grand nombre pour assister à son spectacle. Notamment sur ce point où, alors qu’il semblait en apparence menotté près du filet, il a fait un demi-tour sur lui-même pour renvoyer la balle non loin de la ligne de fond.

L’Espagnol affrontera maintenant le Polonais Hubert Hurkacz, 15e favori, jeudi, à 19h.

Des têtes tombent

Deuxième tête de série et champion à Toronto il y a deux ans, le Russe Daniil Medvedev a aussi réussi sa rentrée, en défaisant le tombeur du Canadien Vasek Pospisil lors de la première ronde, l’Italien Matteo Arnaldi, 66e au monde, 6-2 et 7-5.

Mais d’autres grandes têtes, elles, auront plus de temps pour aller visiter la Tour du CN.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, quatrième favori, a trébuché d’entrée devant le Français Gaël Monfils (6-4 et 6-3), tandis que le Russe Andrey Rublev, sixième, s’est vu montrer la porte de sortie par l’Américain Mackenzie McDonald (6-4 et 6-3). le prochain adversaire du Canadien Milos Raonic.