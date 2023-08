LNH : après deux ans de COVID longue, Brandon Sutter aura une chance avec les Oilers

Après deux ans à souffrir des effets de la COVID longue, l’attaquant Brandon Sutter s’accroche encore à son rêve de rejouer un jour dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le vétéran de 34 ans obtiendra l’occasion de prouver qu'il en est encore capable, puisqu’il a obtenu un essai professionnel avec les Oilers d’Edmonton. C’est ce qu’a appris l’analyste des matchs du club à la radio, Bob Stauffer, mardi.

Sutter a disputé son dernier affrontement dans le circuit Bettman en mai 2021 avec les Canucks de Vancouver. L’été suivant, il a paraphé un nouveau contrat d’un an avec l’organisation de la Colombie-Britannique, mais il n’a pas été capable de reprendre l'action.

En mars dernier, le joueur de centre avait révélé avoir souffert de la COVID longue, précisant qu’il se sentait mieux et qu’il espérait pouvoir renouer avec le hockey.

«Je suis de nouveau capable de m’entraîner et d'effectuer des tâches quotidiennes. Je patine quelques jours par semaine avec les Rebels [de Red Deer]. Je ne peux pas encore tout faire ce que j’aimerais et pousser la machine au niveau souhaité, mais je m’améliore. J’espère que tout ça sera derrière moi cet été», avait-il dit lors de son passage à la baladodiffusion «Eric Francis Show».

«La route a été longue et ça remonte à près de deux ans maintenant... Le plus difficile, ce fut l’éternité pour comprendre quel était le problème et pourquoi je me sentais si mal tout le temps.»

L’ancien des Canucks, des Hurricanes de la Caroline et des Penguins de Pittsburgh compte sur une expérience de 770 matchs dans la LNH. Reconnu pour ses habiletés dans sa zone, Sutton a amassé 152 buts et 137 mentions d’aide pour 289 points.