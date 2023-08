«Je sais que nous serons meilleurs» - Brendan Gallagher

Les partisans du Canadien ont vécu deux saisons misérables après la participation de l’équipe à la finale de la Coupe Stanley 2021 et même si les difficultés risquent de continuer durant la prochaine campagne, le vétéran Brendan Gallagher affiche un optimisme prudent.

Le numéro 11 sait pertinemment bien que le club a peiné, la troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis terminant au 15e rang de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey avec 68 points en 2022-2023. Néanmoins, ce fut mieux que l’année précédente, quand le Tricolore a conclu dans la cave du classement général avec 55 points.

Aussi, comme il l’a mentionné au quotidien «Montreal Gazette» récemment, Gallagher a confiance en St-Louis et à l’effectif en place. Reste à savoir si la formation poursuivra son amélioration.

«Avant le début de la saison, vous ne savez jamais quel type de club vous aurez. Mais je sais que nous serons meilleurs. C’est à chacun d’entre nous de déterminer à quel point nous le serons, a-t-il déclaré. Tout dépendra des efforts que tous fourniront. Je pense que nous serons plus à l’aise avec notre système de jeu. Je crois que Martin l’est davantage avec nous. Ça aide certainement.»

Aux dires du hockeyeur de 31 ans, tout est possible, sauf que le début de campagne risque d’être déterminant.

«Vous pouvez amorcer l’année en n’ayant pas de hautes attentes. Puis, vous connaissez un bon départ dans les 10 premiers matchs et soudainement, vous commencez à y croire. À partir de là, il s’agira surtout de maintenir le rythme», a-t-il estimé.

Demeurer en bon état

Individuellement, Gallagher espère sûrement jouer davantage que 37 rencontres, son total de l’an passé. S’il ne subit pas deux fractures de la cheville droite comme ce fut le cas pendant la saison, il dépassera ce total. La direction du Canadien se croise également les doigts, d’autant plus que le joueur d’avant représente un impact de 6,5 millions $ sur la masse salariale.

«J’ai eu un bon été et j’ai atteint mes objectifs au gymnase, a-t-il expliqué. Je me sens bien sur la patinoire. Là, il faut juste obtenir un peu de chance et demeurer en santé toute l’année afin de revenir à mon mieux.»