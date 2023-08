Zachary Bolduc avait besoin d’un coup de pied au derrière

Le Trifluvien Zachary Bolduc a participé au camp de perfectionnement des Blues de St. Louis cet été et il a toutes les raisons au monde d’aspirer à une place dans le hockey professionnel.

Choix de premier tour, le 17e au total, du club au repêchage de 2021, Bolduc a connu une saison très productive avec les Remparts de Québec en 2022-2023, amassant 50 buts et 60 mentions d’aide pour 110 points en 61 parties. Ce type de récolte est évidemment de nature à convaincre l’état-major des Blues, qui a bien noté sa progression. Son stage junior désormais terminé, le joueur de centre veut gravir les échelons.

«C’est certain que mon état d’esprit est différent cette année. Je deviens un professionnel et il s’agit d’une nouvelle étape pour moi. Je crois être prêt à tenter d’atteindre mon objectif. [...] Je travaillerai fort, mais je ne suis pas celui qui prend la décision», a affirmé Bolduc au site NHL.com, par le biais de propos rapportés mercredi.

Poursuivre la croissance

Pourtant, un an auparavant, le Québécois semblait avoir fait un pas de recul aux yeux des Blues et particulièrement de leur entraîneur-chef Craig Berube. Au terme du camp d’entraînement, il s’était montré incisif vis-à-vis l’attaquant, mentionnant qu’il n’est pas prêt à jouer à un haut niveau. Entre autres, il disait souhaiter voir le principal intéressé patiner davantage et effectuer plus de jeux pour être un hockeyeur plus complet.

Les critiques ont été entendues.

«Il fut honnête et c’était la vérité, a admis l’athlète de 20 ans. Il n’avait pas à le dire, car je le savais. Je n’avais pas offert le hockey que je suis capable de jouer. Maintenant, je devrai donner ce que j’ai livré dans le junior et me hisser à un niveau supérieur, car ce sera plus difficile. Le jeu deviendra plus rapide et les adversaires, plus gros. J’aurai à présenter la meilleure version de moi-même», a-t-il espéré.

S’il ne parvient pas à se tailler une place à St. Louis, Bolduc atterrira vraisemblablement avec les Thunderbirds de Springfield, dans la Ligue américaine.