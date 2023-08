Pour sa fête, Tom Brady se paie un safari en Afrique

L’esprit de l’ancien quart-vedette Tom Brady semble bien éloigné des camps d’entraînement de la NFL se poursuivant ces jours-ci, surtout qu’il vient de passer du bon temps en famille à milles lieues des terrains de football.

Celui ayant célébré son 46e anniversaire de naissance jeudi a effectivement voyagé en Tanzanie récemment et il a partagé sur son compte Instagram quelques photos de son safari en Afrique. Les clichés le montrent avec ses enfants Jack et Vivian, âgés respectivement de 15 et 10 ans. Les visiteurs ont pu voir de près lions, éléphants et zèbres, notamment, ainsi qu’une tribu locale. Affirmer qu’ils ont adoré l’expérience constitue ici un euphémisme.

«Quel périple incroyable dans le continent le plus fascinant, a écrit l’ex-numéro 12 des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Buccaneers de Tampa Bay. Ce fut un autre rappel spécial que la vie est réellement une question de relations et de souvenirs. [...] Durant cette semaine d’anniversaire, j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et être reconnaissant pour ces formidables bénédictions. Quand j’ai grandi à San Mateo, je ne pouvais imaginer que ma vie deviendrait celle-ci.»

«J’ai vécu beaucoup dans mes 45 premières années et ce que j’ai aimé le plus, ce sont les gens avec qui j’ai partagé les moments déterminants de ma vie... mes enfants, ma familles, mes êtres chers et mes amis. Vous tous avez ajouté tellement à cette superbe aventure.»

Brady a fait parler de lui énormément dans les dernières semaines. Il est devenu actionnaire du club de soccer de Birmingham City, qui évolue en deuxième division anglaise. Le site TMZ a rapporté en juillet qu’il fréquente également une mannequin russe, Irina Shayk.