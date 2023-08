Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 9 août qui valent le détour.

Baseball: Astros de Houston c. Orioles de Baltimore

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Astros de Houston ont un gros défi devant eux puisqu’ils affrontent la meilleure formation de la Ligue américaine, les Orioles de Baltimore, qui ont un dossier de 70-42. Les Astros ont connu de bons moments au cours des dernières semaines et ils ne sont maintenant qu’à trois matchs des Rangers du Texas et du sommet de la section Ouest dans la Ligue américaine. De plus, Houston se retrouve au deuxième rang parmi les équipes repêchées pour les éliminatoires dans l’Américaine. Les hommes de Dusty Baker ont remporté six de leurs 10 derniers duels. La formation du Texas a connu beaucoup de succès cette saison sur les terrains adverses en compilant un dossier de 33-24, ce qui la place au troisième rang dans les majeurs à ce chapitre.

Prédiction: Victoire des Astros de Houston - 2,05.

Tennis: Matteo Berrettini c. Jannik Sinner

Crédit photo : AFP

Matteo Berretini (38e joueur au monde) affronte son compatriote italien Jannik Sinner (huitième raquette mondiale) au deuxième tour de l’Omnium Banque Nationale à Toronto. Berretenni a vaincu Grégoire Barrière en deux manches de 6-4 et 6-3 au premier tour. Le finaliste à Wimbledon en 2021 n'a échappé que trois jeux dans la deuxième manche et il n’a eu besoin que de 76 minutes afin de vaincre son adversaire. Pour ce qui est de Sinner, il a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour. Il connaît beaucoup de succès cette saison puisqu’il a obtenu 37 victoires en 48 matchs. Le joueur de 21 ans tentera d’obtenir une deuxième victoire en carrière à ce tournoi.

Prédiction: Victoire de Jannik Sinner en deux manches - 2,38

Tennis: Beatriz Haddad Maia c. Leylah Fernandez

Crédit photo : Getty Images via AFP

La Canadienne Leylah Fernandez (81e au monde) a réussi son entrée en scène à l’Omnium Banque Nationale à Montréal avec une victoire en deux manches de 6-3 et 6-2 contre Peyton Stearns (57e au monde). Fernandez a été solide tout au long du duel en réussissant cinq as pendant le duel. Pour ce duel de deuxième tour, l’athlète de 20 ans a rendez-vous avec la 12e raquette mondiale, Beatriz Haddad Maia. Elles ont déjà croisé le fer à deux reprises en carrière et elles se sont séparé les honneurs. Cependant, l’appui de la foule montréalaise risque grandement d’avantager Fernandez.

Prédiction: Victoire de Leylah Fernandez - 1,93