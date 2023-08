Omnium Banque Nationale de Toronto: Félix Auger-Aliassime n’aura fait que passer

Le Québécois Félix Auger-Aliassime s’est incliné au premier tour de l’Omnium Banque Nationale en deux manches identiques de 6-4 contre la 78e raquette mondiale, Max Purcell, mardi à Toronto.

Rien ne va plus pour Auger-Aliassime puisqu'il vient de subir une quatrième défaite consécutive. Sa dernière victoire remonte au 24 mai dernier lors de l’Open de Lyon. Le natif de L’Ancienne-Lorette célébrait également son 23e anniversaire de naissance mardi.

Il a connu énormément de difficultés au service puisqu’il a inscrit cinq doubles fautes contre une seule pour son adversaire. Le 12e joueur au monde n’a réussi que 54 % de ses premiers services.

Purcell n’a eu besoin que de 1h35 pour accéder au second tour. L’Australien a dominé 7 à 4 au chapitre des as et a empoché 90 % des points disputés sur son service initial.

Pour son prochaine duel, le tennisman issu des qualifications croisera le fer avec le légendaire Andy Murray.