Les Rangers trouvent l’été très long

Les joueurs des Rangers de New York digèrent plutôt mal l’élimination de l’équipe au premier tour des séries 2023 et s’ils disent vrai, leur niveau de motivation sera très élevé au début de la prochaine saison.

Vaincus par les Devils du New Jersey en quart de finale de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey, les Blueshirts ont pansé leurs plaies – physiques et surtout mentales – et ont effectué quelques changements au sein de leur effectif et derrière le banc. Peter Laviolette prendra les rênes du club, tandis que les vétérans Blake Wheeler, Nick Bonino, Jonathan Quick et Erik Gustafsson, notamment, sont débarqués à New York. Pour leur part, Patrick Kane (sans contrat actuellement), Vladimir Tarasenko et Jaroslav Halak figurent parmi les joueurs qui ne seront plus dans le vestiaire.

Ces modifications suffiront-elles aux Rangers, qui espèrent remporter une première coupe Stanley depuis 1994? Peu importe la réponse, les objectifs des vétérans de la formation demeurent élevés.

«Comme c’est le cas de chaque gars de l’équipe, j’ai encore un arrière-goût amer dans la gorge et je m’attends à ce que tout le monde ressente l’obligation de se racheter, a commenté au site NHL.com et au quotidien New York Post l’attaquant Chris Kreider en marge d’une activité caritative tenue jeudi. Nous croyions miser sur un bon groupe et je pense encore ainsi. Nous aurions dû mieux faire, nous le savons tous.»

«Il faut apprendre des années antérieures, a pour sa part précisé le défenseur Adam Fox. Évidemment, nous étions super heureux un an auparavant, quand nous avons dépassé les attentes placées en nous [les Rangers atteignant la finale de l’Est en 2022]. Puis, cette année, les gens ont hissé la barre très haut: nous sommes arrivés à court et nous devons apprendre de cela. Nous avons quelques gars ayant l’expérience de ces revers douloureux susceptibles de nous pousser vers l’avant.»

Une nouvelle voix

Remplaçant Gerard Gallant qui a perdu son poste en mai, Laviolette aura le mandat de mener sa troupe très loin en séries. Ayant discuté individuellement avec leur nouveau supérieur immédiat, les joueurs peuvent s’attendre à trimer dur et ils se disent prêts à faire face à l’adversité.

«Nous n’avons pas du tout parlé de hockey; il s’agissait surtout de se connaître, a toutefois admis l’attaquant Barclay Goodrow. Je pense qu’il croit beaucoup en l’esprit de famille et qu’il se préoccupe non seulement du joueur, mais aussi de la personne qui se cache derrière. Il essaie de bâtir des relations.»

«Selon ce que je peux voir, c’est que ses clubs ont toujours été difficiles à affronter, a évalué Kreider. Je me souviens de Washington, mais celles de Nashville l’étaient tout autant.»

Avec 752 victoires en carrière, Laviolette occupe le huitième rang de l’histoire du circuit Bettman.