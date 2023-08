«Le premier responsable, c'est moi» - Félix Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime a subi un cinquième revers de suite, mardi, à l'Omnium Banque Nationale. Et chaque fois, il a perdu contre un joueur qui ne faisait pas partie du top 50 mondial.

Sa dernière victoire remonte au mois de mai, à Lyon, dans un tournoi ATP 250 face à un joueur qui était classé au 240e rang.

On sent le Québécois moins percutant au service et moins incisif qu'à l'habitude en fond de terrain. Que se passe-t-il donc?

«Je me bats un peu avec moi-même, a-t-il avoué en entrevue à TVA Sports, après sa défaite à Toronto. Je me sentais bien à l'entraînement ces derniers jours, mais de mal commencer [le match] comme ça, c'est totalement de ma faute. C'était la pire façon de commencer un match, surtout par une période comme je vis en ce moment.»

Questionné à savoir s'il avait songé à apporter des changements au sein de son équipe, l'athlète de 22 ans a été clair.

«Je ne pense pas que la solution est là, a-t-il d'abord indiqué. J'ai les mêmes gens autour de moi qui m'ont amené là l'année dernière. On est tous en mode solution à l'interne pour voir comment je peux mieux jouer. Mais le premier responsable, c'est moi. C'est à moi de trouver la solution.»

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.