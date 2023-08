OBN: Alexis Galarneau s'incline en 3 manches

Le Québécois Alexis Galarneau a tout laissé sur le terrain, mais s'est finalement incliné au premier tour de l'Omnium Banque Nationale de Toronto, lundi.

Galarneau, qui avait bénéficié d'un laissez-passer pour le tableau principal, est tombé face à l'Argentin Francisco Cerundolo, 6-2, 4-6, 6-4.

La rencontre a duré 2h38.

Le Québécois a réussi trois as et commis trois doubles fautes. Son adversaire a réussi 10 as et commis six doubles fautes.

Galarneau a eu 13 occasions de briser le service de son rival et en a profité à trois reprises. Toutefois, Cerundolo a pris le service de Galarneau cinq fois.

