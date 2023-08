Marino battue au premier tour

Rebecca Marino a été évincée au premier tour, lundi soir, et elle doit prendre une bonne partie du blâme.

La Vancouvéroise, classée 103e au monde, s’est inclinée en deux manches de 3-6 et 6-1 contre la Britannique Katie Boulter (72e), une joueuse issue des qualifications. La rencontre n’a duré qu’une heure et cinq minutes.

Marino a connu un match difficile au service qui est pourtant sa force.

En première manche, il a affiché un taux d’efficacité de seulement 39,7% sur son premier service. Ce n’est tout simplement pas suffisant pour l’emporter contre une joueuse mieux classée.

Elle a un peu mieux fait dans la seconde manche, mais son taux d’efficacité se situait à 46% à la fin du match.

Trop de bris

L’inefficacité de Marino au service a eu des répercussions sur l’ensemble de son jeu.

Elle a subi deux bris de service dans chacune des deux manches en plus de commettre de nombreuses fautes directes.

Pourtant, Boulter n’a pas joué un match exceptionnel, mais elle a été efficace là où Marino ne l’a pas été.

Boulter a aussi fait preuve de plus de créativité pour déstabiliser son adversaire dans les moments-clé.

Déçue

Marino était bien consciente de ses misères au service.

«J’ai vu les statistiques et je n’étais pas particulièrement heureuse. J’ai eu un peu de mal avec le vent, mais ce n’est pas une excuse.

«Ç’a fait une différence parce que mon service est l’un des meilleurs éléments de mon jeu.»

Cela dit, elle a aussi accordé du mérite à son adversaire qui est arrivée bien préparée pour l’affrontement.

«Elle était embêtante. Elle a joué deux matchs, ça lui a permis d’être plus à l’aise.»

Les Canadiennes en action mardi

Leylah Fernandez vs Peyton Stearns

Bianca Andreescu vs Camila Giorgi

Eugénie Bouchard et Rebecca Marino vs Lyudmyla Kichekok et Jelena Ostapenko