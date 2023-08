À VOIR: fin de manche dramatique entre Raonic et Tiafoe

La fin de la première manche entre le Canadien Milos Raonic et l'Américain Frances Tiafoe ne pouvait se terminer d'une manière plus dramatique, lundi soir, à Toronto dans le cadre d'un match de premier tour de l'Omnium Banque Nationale.

Alors que Tiafoe menait 13-12 dans le bris d'égalité de la manche initiale, l'Américain a couru pour rejoindre une balle près du filet, qu'il a finalement converti en coup gagnant et ainsi s'approprier la manche.

Toutefois, Tiafoe, après avoir frappé la balle a touché le filet, ce qui est dans la plupart des cas interdit.

Sauf dans ce cas-ci.

L'Américain a touché la partie du filet compris entre le piquet de simple et le poteau de double, ce qui est considéré, en termes techniques, comme une dépendance permanente. La chaise de l'arbitre, les panneaux délimitant le terrain, les chaises des joueurs, etc, sont tous considérés comme des dépendances permanentes et les joueurs ont le droit d'y toucher pendant le point.

Ainsi, Tiafoe avait le droit de toucher à cette partie du filet et le point lui appartenait de droit puisqu'il avait réussi un coup gagnant.

Toutefois, l'arbitre de chaise, Fergus Murphy, avait appelé «foul shot» sur le coup de Tiafoe puisqu'il l'avait vu toucher le filet, donnant ainsi le point à Raonic, mais n'avait pas remarqué que c'était la partie comprise entre le piquet de simple et le poteau de double. Il est revenu rapidement sur sa décision et a accordé le point et la manche à Tiafoe.

Raonic a appelé le superviseur sur le terrain, mais ce dernier ne pouvait renverser la décision puisque l'arbitre de chaise avait respecté le règlement à la lettre.

Quoi qu'il en soit, Raonic, visiblement frustré, a détruit sa raquette.

Voici le règlement tel qu'écrit dans les Règles du jeu de l'ITF:

«Quand un court est utilisé pour un match de simple avec un filet de double et des piquets de simple, les poteaux et la partie du filet qui se trouve à l’extérieur des piquets de simple sont des dépendances permanentes et ne sont pas considérés comme étant des poteaux de filet ou comme faisant partie du filet.»

