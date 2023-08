Un surplus de gardiens chez le Canadien

La hiérarchie à la position de gardien de but au sein de l’organisation du Canadien semblait coulée dans le béton pour la prochaine saison avec Samuel Montembeault et Jake Allen. Mais l’arrivée de Casey DeSmith vient changer la donne.

Le directeur général Kent Hughes, qui a récemment repêché trois portiers, se retrouve avec quatre hommes masqués ayant des contrats à un volet dans la Ligue nationale, car il faut inclure Cayden Primeau dans le lot. Mais si ce dernier n’arrive pas à se tailler un poste au camp d’entraînement, il devra passer par le ballottage avant de se joindre au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine. Si le CH devait le perdre au profit d’une autre équipe, il serait tout de même bien nanti devant le filet.

«D’après moi, ce n’est pas fini», explique l’analyste hockey à TVA Sports Patrick Lalime, qui laisse planer l’idée d’une autre transaction après celle conclue avec les Penguins de Pittsburgh et les Sharks de San Jose.

«Je ne vois pas Montembeault partir, c’est sûr et certain, alors ça va se passer entre les deux autres [Allen et DeSmith]. J’ai l’impression qu’on va donner vraiment une chance à Montembeault de prendre encore un peu plus de place. Du moins, il le mérite, avec ce qu’il a fait au Championnat du monde également.»

«Un travailleur acharné»

DeSmith a aussi très bien fait au dernier Mondial avec les États-Unis en présentant une moyenne de buts alloués de 1,95 et un taux d’efficacité de ,918. Des statistiques bien meilleures que celles qu’il a présentées la saison dernière avec les Penguins de Pittsburgh : 3,17 et ,905. Le gardien qui n’a jamais été repêché n’a signé que 15 victoires en 38 matchs, devant une équipe qui a toutefois déçu en ratant les séries.

«C’est un très bon coéquipier et un excellent gardien, soutient son ancien coéquipier à Pittsburgh Pierre-Olivier Joseph. C’est un travailleur acharné. Il est le premier sur la glace dans les pratiques et il reste longtemps après.»

Un salaire raisonnable

Ayant servi d’auxiliaire à Tristan Jarry lors des trois dernières campagnes, DeSmith ne coûte pas cher non plus. L’Américain de 31 ans touchera 1,8 million $ en 2023-2024. Tout comme Montembeault, qui empochera 1 M$, il pourrait devenir joueur autonome l’été prochain.

Dans le cas d’Allen, le vétéran de 32 ans gagnera 3,85 M$ lors des deux prochaines saisons.

Quel avenir pour Primeau?

Reste donc Primeau, qui, à 890 000 $, ne vient pas perturber le plafond salarial. Mais après avoir connu d’excellentes séries avec le Rocket il y a deux ans, il n’a pas réussi à faire sa place avec le grand club.

«Il avait l’opportunité de faire l’équipe et il n’a pas été capable de battre Montembeault au camp d’entraînement. C’était sa chance de franchir une étape dans l’organisation. Là, il va partir d’encore plus loin», soutient Lalime.

«Est-ce qu’il a prouvé qu’il était capable d’être un gardien de la Ligue nationale? La réponse est non. Est-ce qu’il a du potentiel? Oui, mais tu ne gagnes pas avec du potentiel», ajoute l’ancien gardien.

L’été de Hughes ne semble pas être terminé et d’autres annonces pourraient surprendre les partisans pendant qu’ils profitent de leur piscine.