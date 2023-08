Un SummerSlam en deux temps

Publié aujourd'hui à 11h11

Mis à jouraujourd'hui à 11h11

Le SummerSlam présenté hier soir à Détroit n’a pas été un mauvais spectacle. Mais en même temps, il n’a pas été un SummerSlam légendaire non plus.

Comme je l’avais prédit hier dans mon blogue, Roman Reigns a remporté son match face à Jey Uso, avec l’aide de Jimmy Uso, qui a non seulement brisé un tombé de Jey sur Roman, mais qui a aussi attaqué son frère avant de le lancer dans la cage aux lions.

Dans la mesure où le but est de continuer cette guerre interne du côté du Bloodline, c’était le scénario logique.

Jimmy va expliquer sa décision. Jimmy contre Jey. Jimmy, Roman et Solo contre Jey et deux autres. Match revanche entre Roman et Jey.

Bref, les options sont nombreuses et le tout va meubler plusieurs semaines d’excellente télévision.

Je ne trouve pas que l’histoire du Bloodline s’essouffle et je vous le dis, Roman sera encore champion pour longtemps. Cody l’a dit en conférence de presse: son but est de finir l’histoire. Nous allons revoir Cody contre Roman.

De longues entrées qu’on ne voyait pas

Le match entre Reigns et Uso en était un bon, mais ma foi que ça a été long!

Un combat de 36 minutes, plus de 15 minutes d’entrées et 10 minutes de promos vidéos, alors qu’il était déjà 23h10, et que les amateurs avaient déjà eu plus de trois heures de lutte, n’était peut-être pas l’idée du siècle.

Durant le match comme tel, on sentait que les fans étaient fatigués. Ils se sont réveillés uniquement après que Jey se soit départie de l’emprise de Solo et que Roman a appliqué un spear à Sikoa par accident.

De plus, en personne, on ne voyait pas les entrées. En effet, contrairement à bien des événements majeurs, la WWE n’avait pas une rampe juchée au-dessus de la foule afin que leurs lutteurs et lutteuses puissent faire une entrée pouvant être vue par tout le monde.

Les entrées se faisaient au niveau du parterre et donc, avec les gens debout, on ne voyait pas la personne s’en venir vers l’arène. Imaginez quand vous êtes au Centre Bell et que l’action de dirige vers la foule, tout dépend d’où on est assis, on ne voit pas grand-chose. Bien dans ce cas-ci, c’était pire, parce que les entrées n’étaient pas présentées sur les écrans géants.

Ça a enlevé quelque chose au spectacle, à son appréciation en personne, encore plus parce que plusieurs entrées ont duré plusieurs minutes.

Cette finale va permettre à plusieurs scénarios de voir le jour, mais le match n’a pas été le meilleur de la soirée, même si ce fut un bon combat.

Cody Rhodes, le John Cena de 2023

Mes deux combats préférés de la soirée ont été Brock Lesnar face à Cody Rhodes ainsi que Seth Rollins face à Finn Balor.

Rhodes a été dominé tout au long du combat, mais il est revenu à la fin et a battu Brock avec trois Cross Rhodes.

Surprise après le match alors que Brock a serré la main de Cody et lui a levé le bras en signe de victoire. Le tout a reçu une belle réaction. En conférence de presse, Paul Levesque a affirmé que Brock avait improvisé ce moment.

Il y avait un jeune assis près de moi. Peut-être quatre ans, cinq au maximum. Et il chantait chaque parole de la «toune» de Cody. Il devait plus connaître cette chanson que n’importe quoi d’autre dans sa vie.

Et c’est aussi ça Cody Rhodes. Un des lutteurs les plus populaires sinon le plus populaires à la WWE. L’importance qu’il a et la connexion qu’il a avec les fans, surtout les plus jeunes, sont incroyables.

Un de mes amis me disait qu’il était le John Cena de 2023 et je me dois d’être en accord avec lui. Et tout ça est dit de façon très positive.

Une autre défaite de Balor contre Rollins

Le combat entre Seth Rollins et Finn Balor pour le titre mondial a été excellent.

Il faut d’abord mentionner que Seth portait le même veston qu’il portait il y a sept ans lorsque lui et Balor s’étaient affrontés afin de couronner le tout premier champion Universel. De son côté, Balor avait le chiffre 7 peinturé sur l’épaule, épaule qu’il s’était blessée dans ce match.

C’est d’ailleurs à la suite de cette blessure que Kevin Owens était devenu champion Universel.

Je croyais que Damien Priest allait encaisser la valise de Money in the Bank, mais finalement ça n’a pas été le cas, malgré son implication vers la fin du combat.

Une très bonne fin, qui a vu beaucoup d’action et beaucoup de comptes de deux que les amateurs ont achetés chaque fois. Si personne ne croyait que Jey allait battre Roman, ce n’était pas le sentiment ici pour Balor.

Rhea Ripley et Dom Mysterio sont aussi venus aider Balor, mais c’est la présence de Priest et de sa valise qui auront indirectement coûté le match à Balor.

Rollins a appliqué son trou noir, son stomp, alors que la tête de Balor se trouvait au-dessus de la valise. Ce ne sera pas assez pour qu’on sépare le clan, mais suffisamment pour qu’on y revienne lundi à Raw et que les deux aient une discussion sur le sujet.

Les frères Paul victorieux!

Pour terminer dans la catégorie des bons coups, le match d’ouverture entre Logan Paul et Ricochet a été très bon, mais moins spectaculaire que je m’attendais. Ce n’était pas le match viral qu’on nous avait promis, mais ce fut tout de même un très bon match.

Paul est sorti vainqueur en utilisant un poing américain, ce qui va lui permettre de continuer à se faire détester. Et ça me dit aussi qu’on n’a pas encore vu la fin de cette rivalité.

Logan a remporté son combat et a immédiatement sauté dans un jet privé pour aller voir son frère Jake affronter Nate Diaz au Texas. Il est arrivé à temps et tout comme son frère, Jake est aussi sorti victorieux de sa bataille.

Les frères Paul, que vous les aimiez ou pas, on se doit d’admettre que ce sont d’excellents athlètes. Logan a encore prouvé qu’il pouvait faire de superbes choses dans l’arène.

Une dernière difficile pour Ronda Rousey

SummerSlam a vraiment été un événement en deux temps. Je viens de vous parler des quatre combats sur les huit qui ont été de bons combats.

Les quatre autres n’ont pas eu la même chance.

Ronda Rousey et Shayna Baszler ont de loin eu le moins bon match de la carte. Les règles d’arts martiaux mixtes à la lutte professionnelle n’ont pas l’habitude de fonctionner et ce fut encore une fois le cas.

Depuis quand dans un combat de MMA, une combattante peut-elle frapper des médecins ou officiels et continuer l’affrontement? C’est pourtant ce qu’a fait Rousey.

Mais si c’était seulement les règles.

L’exécution était molle et lente. Les coups ne rentraient pas. La foule n’était aucunement dedans et s’est mise à chanter «this is boring» ou comme dirait Homer Simpson, «c’est plate!»

Shayna a gagné avec un collier arrière. Au moins, on a gardé ça court. Un peu plus de sept minutes et environ une minute après que les gens eurent manifesté leur mécontentement.

S’il s’agit bel et bien du dernier combat de Ronda, elle part sur une note très décevante. En fait, la dernière année et demie, soit depuis son retour en janvier 2022, a été décevante. On se souviendra davantage de la période couvrant ses débuts jusqu’à la finale de WrestleMania.

Drew et Gunther décevant

J’ai été déçu par Drew McIntyre et Gunther. Je ne pourrais mettre le doigt sur ce qui n’a pas fonctionné. Mais ils n’ont jamais été capables d’aller chercher la foule. Avait-elle moins d’énergie à cause du match précédent, Ronda contre Shayna? Je ne sais pas.

La fin du match était bonne, mais je m’attendais vraiment à plus de ces deux-là.

Une chance qu’Iyo y était

Un autre match décevant a été celui pour le championnat féminin d’Asuka.

En fait, à l’image de SummerSlam, il a été en deux temps: le match et l’après-match.

Dans le match comme tel, les trois lutteuses ont manqué de communication, de rythme et certaines manœuvres n’étaient pas aussi fluides qu’elles auraient dû l’être. Après 15 minutes, elles avaient perdu leur momentum et la foule était morte. Avec les entrées, le match a duré plus de 30 minutes, ce qui était beaucoup trop long dans les circonstances. Les amateurs ne répondaient même plus aux comptes de deux.

La foule a fini par se réveiller à la fin, après le 450 de Belair, qui a surpris Asuka avec un petit paquet après que cette dernière eut craché son poison vert au visage de Flair pour ainsi devenir championne.

Et c’est là que le thème d’Iyo Sky s’est fait entendre et la foule est devenue survoltée en un instant. Avec l’aide de Bayley, Sky s’est amenée au ring, a encaissé la valise de Money in the Bank et a battu Belair.

La foule était derrière elle tout au long de ce segment et la nouvelle championne a reçu une très belle ovation.

Une ovation si forte que Bianca pourrait s’en servir pour tourner heel. Blessée au genou depuis le mois de mai, Dakota Kai est venue rejoindre ses comparses dans l’arène. Elle n’est pas près de revenir, mais voulait être là pour ce couronnement.

Je dois avouer que je n’avais pas prévu ce scénario. Je croyais que Damien Priest aurait utilisé sa valise, mais pas Sky.

Avait-on besoin d’une bataille royale?

D’ailleurs, le spectacle était assez prévisible, ce qui n’est pas nécessairement négatif. De mes prédictions, j’ai eu sept gagnants sur huit, incluant LA Knight dans la bataille royale.

Est-ce qu’on en avait besoin dans une carte qui risquait d’être trop longue d’avance?

La réponse est non.

Mais pour faire plaisir au commanditaire Slim Jim, c’était nécessaire et, ça aussi, c’est important.

Juste avant le début du combat, MVP est sortie et a présenté Omos, que l’on n’avait pas vu depuis un bout. Est-ce une surprise dont on avait vraiment besoin?

La réponse est non.

Mais ça permet de «faire le spot» où tout le monde tente d’éliminer le géant et finalement, à 10, ils en viennent à bout.

Le match était désigné pour bien faire paraître Knight, il a reçu une des plus fortes réactions de la soirée et j’espère que c’est le début de quelque chose pour lui.

Selon la WWE, 59 194 personnes y étaient. Selon le compte X spécialisé WrestleTix, 51 477 billets auraient été distribués.

Dans tous les cas, le Ford Field était plein et l’ambiance, jusqu’au match de Ronda, était sensationnelle. Dommage que ça n’aura pas été le cas tout au long de la soirée.

Owens et Zayn font du temps supplémentaire

Bien qu’ils n’avaient pas un match à SummerSlam, les Québécois Kevin Owens et Sami Zayn n’ont pas chômé.

Vendredi soir, ils étaient au match des Tigers et samedi avant-midi, ils étaient dans un commerce de Détroit afin de rencontrer les fans.

Mais il y avait tellement de monde que leur séance prévue de 9h à 11h s’est terminée une heure 10 minutes plus tard. Les gars tenaient à s’assurer que tous les amateurs qui avaient attendu des heures en file puissent avoir leur photo avec les champions par équipe.

C’est tout à leur honneur et ça démontre le genre d’individus qu’ils sont. Au total, ce sont 853 personnes qui ont pris une photo avec eux; assez impressionnant!

Je suis passé les voir vers la fin de leur période de prolongation et la direction du commerce, de même que les relationnistes de la WWE, étaient très contents de l’événement.

Les Tigers gagnent!

En après-midi, de l’autre côté de la rue du Ford Field, se tenait un match de baseball entre les Tigers et les Rays. Si la veille, la présence de Zayn et Owens n’avait pas porté chance à l’équipe locale, ce fut le contraire samedi, alors que Détroit a battu Tampa Bay par la marque de 4 à 2.

J’ai pu, entre autres, voir un coup sûr de Miguel Cabrera, qui en est à sa dernière saison. Avec plus de 500 circuits et 3 000 coups sûrs, il est assuré d’être à Cooperstown un jour.

Les Tigers avaient d’ailleurs devancé l’heure de la partie lorsqu’ils ont su que SummerSlam était en ville. Une excellente décision alors que plusieurs amateurs de lutte s’y trouvaient.

Un bel après-midi ensoleillé que j’ai bien apprécié.

