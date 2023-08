Alex Galchenyuk se serait trouvé une équipe

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Alex Galchenyuk déménagerait en Russie.

• À lire aussi: L’ex-attaquant du Canadien Alex Galchenyuk poursuivi pour près de 400 000$ par la Banque Royale

Selon plusieurs médias russes, le hockeyeur de 29 ans aurait paraphé un contrat d’un an avec le Spartak de Moscou. Il s’agit d’un club qui évolue dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

Galchenyuk a été libéré par les Coyotes de l’Arizona à la suite d’une arrestation à Scottsdale au début du mois de juillet. Il venait tout juste de parapher une entente avec les «Yotes». Le troisième joueur sélectionné au repêchage de 2012 a proféré des menaces de mort à l’endroit d’un policier et de sa famille.

Qualifiant dans une lettre son propre comportement de «profondément offensant, déplacé, horrible, embarrassant et tout simplement épouvantable», Galchenyuk a ensuite intégré le programme d’aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Depuis 2019, le natif de Milwaukee a évolué pour six équipes différentes dans la LNH, en plus d’effectuer deux passages dans la Ligue américaine. Celui qui compte 654 matchs d’expérience dans le circuit Bettman a porté les couleurs du CH, des Coyotes, des Penguins de Pittsburgh, du Wild du Minnesota, des Sénateurs d’Ottawa, des Maple Leafs de Toronto et de l’Avalanche du Colorado.