Roman, Cody et Logan Paul: mes prédictions pour SummerSlam

Publié aujourd'hui à 11h37

Mis à jouraujourd'hui à 11h37

Brock ou Cody? Seth ou Finn? Ronda ou Shayna? Et bien sûr, Roman ou Jey?

Voilà les quelques questions que vous vous posez certes, à quelques heures du rendez-vous de l’été, SummerSlam, qui sera présenté à 20h ce soir, en direct du Ford Field à Détroit.

Une carte non pas légendaire, mais qui devrait tout de même être très agréable à regarder.

Je suis présentement à Détroit, alors je vous offre mes prédictions pour cette 36e édition du WrestleMania de l’été.

Roman Reigns contre Jey Uso

Le match est non seulement pour le titre Universel incontesté de la WWE, mais aussi pour le titre de chef du clan et ce sont à mon avis, deux chapeaux qui ne font pas pour le moment à Jey Uso.

Oui, il est populaire. Mais jamais autant que Sami Zayn l’était lors de son match à Montréal et on ne lui a pas donné le titre. Je pense même que Roman demeurera champion jusqu’à WrestleMania l’an prochain.

Par contre, on va avoir droit à tout un match de lutte. Les deux cousins se connaissent très bien et devraient être très créatifs, surtout avec la présence de Paul Heyman en arrière-scène.

Aussi, à la suite de l’attaque de Jey Uso sur Solo Sikoa hier à SmackDown, c’est le moment parfait pour ramener Jimmy Uso et l’impliquer dans la défaite de son frère Jey. Roman, Solo et Jimmy pourraient par la suite avoir d’excellents matchs contre Jey et peut-être Kevin Owens et Sami Zayn et ainsi, continuer l’histoire du Bloodline.

Vainqueur: et toujours champion et chef du clan, Roman Reigns

Cody Rhodes contre Brock Lesnar

Match numéro trois de cette série qui devrait prendre fin ce soir. C’est 1 à 1 en ce moment et il n’y a pas un meilleur endroit, à part WrestleMania, pour mettre fin à cette rivalité.

Je m’attends à un match physique et relativement court, étant donné que les deux premiers n’ont pas franchi la barre des 10 minutes.

Cody est mon choix, mais il ne faut jamais sous-estimer les jeux de coulisses que Brock est capable de sortir de son chapeau le soir d’un gros événement.

Vainqueur: le cauchemar américain, Cody Rhodes

Seth Rollins contre Finn Balor

Le champion mondial de la WWE est l’une des figures les plus populaires de la compagnie. Son adversaire fait partie du clan le plus intéressant à regarder semaine après semaine. Balor a aussi beaucoup amélioré ses promos depuis qu’il est avec le Judgement Day, et l’histoire pour nous amener ici fut excellente.

Maintenant, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération.

Le Judgement Day est sur une belle lancée: Damien Priest a gagné la valise du Money in the Bank, Rhea Ripley est championne mondiale et Dom Mysterio est champion nord-américain de NXT. La logique voudrait donc que Balor l’emporte, question d’en faire un clan encore plus dominant.

Et ce n’est pas impossible.

Par contre, avec Priest et sa chance au titre, Balor comme champion serait un arrêt de mort pour le clan et je ne crois pas que c’est le bon moment de les séparer. Ils se rendent mutuellement meilleurs et on peut au moins se rendre jusqu’au Royal Rumble avec ça.

Alors voici ma proposition.

Seth Rollins bat Finn Balor. Damien Priest encaisse la valise et bat Rollins pour le titre.

On garde l’or chez le Judgement Day. Balor ne peut être fâché contre Priest parce qu’il va avoir eu sa chance et n’en aura juste pas profité. Et on peut continuer avec un groupe encore plus dominant pour les prochains mois.

Il y a aussi la possibilité que Seth remporte tout bonnement le match, sans rien de plus. Mais c’est SummerSlam et ça prend des changements de titres.

Vainqueur: et toujours champion mondial, Seth Rollins. Damien Priest encaisse la valise et bat Seth pour devenir champion.

Asuka contre Charlotte Flair contre Bianca Belair

Je n’ai pas aimé comment on s’est rendu à ce match. J’ai trouvé l’histoire faible et confuse.

Toutefois, le match devrait être très solide. On a trois des meilleures lutteuses à la WWE et si Flair sort ses performances des grands jours, le match pourrait venir voler le show comme on dit.

Je pense qu’Asuka sur Belair serait la chose à faire, pour qu’ensuite, on voie une Bianca différente. Les Street Profits sont maintenant heels avec Bobby Lashley, pourquoi ne pas ajouter une femme au groupe. Une défaite contre la championne pourrait générer un tel changement de personnage. Ça fait des années qu’on voit la même Bianca Belair, un changement serait le bienvenu.

Vainqueure: et toujours championne féminine de la WWE, Asuka

Gunther contre Drew McIntyre

Ces deux mastodontes du ring ont eu, avec Sheamus comme troisième luron, un des meilleurs matchs à WrestleMania au mois d’avril dernier.

En simple, ils devraient avoir un match presque aussi bon. Deux gars qui n’ont pas peur de jouer physique dans l'arène, et de laisser leur marque, autant sur la peau de leurs adversaires que dans la mémoire des amateurs.

Cela dit, je ne vois pas comment Gunther pourrait perdre ce match.

Il est à un peu plus d’un mois de battre le record du plus long règne de champion Intercontinental détenu par Honky Tonk Man (454 jours) et chaque fois que la WWE mentionne ce genre d’accomplissements, elle livre la marchandise. On l’a fait avec New Day et ils ont fini par battre le règne de Demolition. Même chose avec Roman et son règne de plus de 1 000 jours.

Le rinnnnnnnngggg GÉNÉRAL sortira de Détroit avec la ceinture dans sa valise.

Vainqueur: et toujours champion Intercontinental, Gunther

Logan Paul contre Ricochet

Ce sera le match le plus spectaculaire de toute la carte. Les deux vont avoir pratiqué des manœuvres au centre de performance, si ce n’est pas le match au complet, et ils vont en mettre plein la vue aux amateurs.

C’est leur rôle sur la carte.

Match qui devrait ouvrir le bal si l’on se fie au fait que Logan aimerait bien partir tôt pour aller voir son frère Jake affronter Nate Diaz à Dallas au Texas.

Logan est bon dans ce genre de match et il l’a prouvé à plusieurs reprises. Il a livré de gros combats les six fois qu’il a lutté, je ne vois pas celui-ci être différent. Ricochet est le parfait adversaire pour mettre en valeur l’athlétisme de Paul.

Logan va gagner, mais sera le seul Paul à sortir vainqueur de son combat ce soir.

En effet, je pense que Diaz va battre Jake.

Depuis sa défaite face à Tommy Fury, Jake Paul n’a plus l’aura d’invincibilité qu’il avait. Et Diaz est un gars qui n’abandonne jamais. On parle quand même de celui qui a déjà battu Connor McGregor. La boxe n’est pas son point fort comme en font foi ses cinq KO en 22 victoires, mais s’il peut éviter le coup de poing chanceux de Jake, Diaz devrait dominer cette bataille.

Vainqueurs: Logan Paul et Nate Diaz

Ronda Rousey contre Shayna Baszler

À moins d'une surprise, cela devrait être le dernier combat de Ronda Rousey. Son contrat vient à échéance et rien ne nous indique qu’elle a signé une nouvelle entente.

Rousey est le genre d’athlète qui a besoin d’une pause de son sport à l’occasion afin de soit passer à autre chose, soit mieux y revenir.

Et si elle revient, j’aimerais la voir moins souvent.

Un horaire à la Brock ou à la Logan Paul peut-être. Question que ses présences soient plus spéciales.

Crédit photo : AFP

Surtout qu’elle va avoir accompli tout ce qu’elle voulait à la WWE: championne mondiale, finale de WrestleMania, Royal Rumble, championne en équipe avec sa meilleure amie et un match contre cette dernière. Alors si elle revient, il faut que ce soit spécial chaque fois qu’elle est présentée à la télévision.

D’ailleurs, les deux vignettes qu’on nous a présentées lundi dernier étaient du pur bonbon.

On a énormément joué sur le fait que les deux se connaissent très bien et sont amies depuis longtemps. On nous a expliqué comment Shayna avait débuté dans les arts martiaux mixtes bien avant Ronda, mais que c’est Rousey qui a été la plus populaire et qui a ouvert les portes aux autres combattantes. Même chose avec la lutte alors que Baszler est devenue lutteuse avant Ronda mais c’est cette dernière qui a fait la finale de WrestleMania la première. Ronda laissait Baszler et leurs amies habiter chez elle gratuitement. Shayna est la marraine de sa fille. Tout y était.

La rivalité fut courte, garrochée un peu parce qu’on manquait de temps pour leur donner un combat avant le départ de Rousey (sa blessure a retardé certains plans), mais les deux vignettes m’ont complètement investi dans le match.

Le match sera fait avec des règles d’arts martiaux mixtes, une façon de dire qu’il n’y aura pas de tombés. La gagnante devrait remporter le match par soumission, KO ou si une des deux ne répond plus.

Ronda s’en va, la logique veut que Baszler gagne. Et puisque c’est son amie, Rousey n’y verra pas d’inconvénient.

Vainqueure: la Dame de Pique, Shayna Baszler

Bataille royale de 25 personnes

Le match existe parce que la WWE a une nouvelle entente avec Slim Jim, dans ce qui a été décrit comme étant la plus importante entente avec un commanditaire de l’histoire de la compagnie.

La bataille royale est donc présentée par Slim Jim... «OH YEEEEAH», comme dirait l’ancien porte-parole, Randy «Macho Man» Savage!

Seulement 12 lutteurs sont connus au moment d’écrire ces lignes, mais, peu importe qui seront les 13 autres, si LA Knight ne l’emporte pas, je déclenche une émeute à Détroit!

Il est confirmé pour le match et est l’une des personnes les plus populaires à la WWE. Cette victoire pourrait justement le sortir du néant dans lequel il se trouve et permettrait de donner aux amateurs ce qu’ils veulent depuis Los Angeles en avril dernier, c’est-à-dire un LA Knight à l’avant-plan.

Vainqueur: un autre qui emploie le «YEAH», LA Knight

Deux Québécois parmi les Tigres!

Comme je le mentionnais dans mon blogue d’hier, les champions incontestés par équipe de la WWE, les Québécois Kevin Owens et Sami Zayn, ne sont pas sur la carte de SummerSlam.

Par contre, la WWE les a fait venir à Détroit pour faire la promotion de l’événement et hier soir, ils étaient au Comerica Park pour un match de baseball entre les Tigers de Détroit et les Rays de Tampa Bay.

Ils ont été interviewés à la télévision américaine et ont parlé de leurs meilleurs souvenirs de SummerSlam, de leur équipe de baseball préférée (les deux ont répondu les Expos de Montréal, avec Sami qui a ajouté « les Expos de 1994 ») et des joueurs des Tigers qu’ils aimeraient avoir comme partenaire dans un match. Et avec la retraite prochaine du futur membre du temple de la renommée Miguel Cabrera, ce dernier était un candidat de choix pour les champions!

Ils ont aussi visité l’abri des joueurs et ont pris des photos avec le joueur d’utilité Zach McKinstry.

La présence de Zayn et Owens n’a toutefois pas porté chance à l’équipe locale alors que les Tigers se sont inclinés 8 à 0 face aux Rays.

Je serai au match de cet après-midi, alors que le stade de baseball est à quelques minutes de marche du Ford Field.

Les Tigers ne connaissent pas une bonne séquence avec seulement deux victoires à leurs neuf derniers matchs. Tampa Bay est dans une course au championnat dans l’Est de l’Américaine et je ne pense qu’ils vont perdre aujourd’hui.

J’ai bien hâte de voir jouer les Wander Franco et Randy Arozarena du côté des Rays, de même que pour une dernière fois, Miguel Cabrera du côté de Détroit.

Vainqueurs: les Rays de Tampa Bay

Rawdon en deuil

En terminant, sur une note plus sobre, celui qui a eu l’honneur de participer au tout premier match de l’histoire de SummerSlam (les Rougeau contre les British Bulldogs en 1988) et actuel maire de Rawdon, Raymond Rougeau, vit des moments difficiles dans son rôle de maire alors que Cindy Pearson, une femme dans la cinquantaine, a perdu la vie jeudi soir dans un violent incendie sur la rue Morin à Rawdon.

La maison se situait dans l’ancien district électoral de Raymond lorsqu’il était conseiller municipal, donc un coin qu’il connaît très bien.

Lorsqu’on connaît Raymond et sa proximité avec ses concitoyens, c’est un événement qui l’attriste au plus haut point.

Bien entendu, nos pensées et sympathies vont à la famille et aux amis de la défunte.