Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 6 août qui valent le détour.

Baseball : Cubs de Chicago c. Braves d’Atlanta

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Cubs de Chicago connaissent de bons moments ces temps-ci et ils se rapprochent dangereusement à deux matchs du sommet de la section Centrale de la Ligue nationale. Les Cubs, qui ont un dossier de 57-54, ont remporté sept de leurs dix derniers matchs et plus rien ne semble les arrêter. Ils ont triomphé à trois reprises sur une possibilité de quatre lors de leur dernière série contre les Reds de Cincinnati. Les hommes de David Ross ont inscrit un impressionnant total de 46 points lors de ces quatre matchs. La formation de la ville des vents a d’ailleurs gagné un gros match samedi. Elle a battu la meilleure équipe des majeurs, les Braves d’Atlanta par la marque de 8 à 6.

Prédiction : Victoire des Cubs de Chicago - 2,00

Football : Rouge et Noir d’Ottawa c. Roughriders de la Saskatchewan

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Les deux équipes ont un dossier identique de 3-4 et elles se sont chacune inclinées lors de leur dernier rendez-vous la semaine dernière. Le Rouge et Noir a baissé pavillon par la marque de 16 à 12 face aux Tigers-Cats de Hamilton, tandis que les Roughriders ont subi un revers de 31 à 13 face aux Argonauts de Toronto. Malgré cette défaite, la Saskatchewan a amassé 402 verges par la passe lors de cette rencontre. Du côté de la formation d’Ottawa, Dustin Crum a récolté 158 verges par la voie aérienne à son dernier départ. De plus, les «Riders» connaissent beaucoup de difficultés ces temps-ci, puisqu’ils n’ont pas connu la victoire à leurs trois dernières sorties.

Prédiction : Victoire du Rouge et Noir d’Ottawa - 1,71

Soccer : États-Unis c. Suède

Crédit photo : AFP

On peut s’attendre à un duel de titan pour ce match de huitième de finale dimanche entre la Suède et les États-Unis. La Suède a remporté les trois matchs de la phase de groupe, marquant au passage neuf buts, et elle en a concédé un seul. Ce pays scandinave est placé au troisième rang du classement féminin de la FIFA derrière l’Allemagne et les États-Unis. D’ailleurs, la formation américaine, qui est considérée comme favorite pour remporter cette Coupe du monde féminine de la FIFA, a connu une phase de groupe plutôt difficile. Elle a fait deux matchs nuls respectivement contre le Portugal et les Pays-Bas et elle a obtenu une victoire de 3 à 0 contre le Vietnam.

Prédiction : Victoire de la Suède - 3,40