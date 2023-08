Omnium Banque Nationale de Toronto: Félix Auger-Aliassime avait une bonne nouvelle à annoncer

TORONTO | Quand il est entré dans la salle de conférence, quelque part sous les gradins du Stade Sobeys de Toronto, Félix Auger-Aliassime avait un grand sourire. L’image détonnait avec le Félix déçu qui avait dû quitter Wimbledon plus tôt qu’il l’avait envisagé, il y a un mois.

Et le Québécois l’a confirmé: il est «détendu», «heureux», malgré la défaite qu’il a lui-même qualifiée de «difficile», plus tôt cette semaine à Washington. C’est que cette blessure à un genou, qui a contribué à miner une bonne partie de sa saison, ne le fait plus souffrir.

«Ça fait plus ou moins deux ou trois semaines que j’ai repris les entraînements à pleine intensité, à jouer des points avec la certitude que l’on retrouve en matchs», a-t-il expliqué samedi.

«Je prends du plaisir à être sur le court sans douleur. Je peux m’engager complètement à l’entraînement», a continué le 10 e favori de l’Omnium Banque Nationale de Toronto, qui a souligné avoir fait «du bon travail sur le plan physique» depuis son élimination au premier tour au All England Club.

Voilà une bonne nouvelle (une «belle victoire», même, a dit Félix), qui pourrait aider le meilleur joueur au Canada de sa torpeur, lui dont le dernier gain remonte au tournoi de Lyon, le 24 mai dernier.

«Je veux tourner ma saison»

Et bien sûr, l’athlète de 22 ans – il célébrera son 23e anniversaire le 8 août – espère redresser cette saison difficile devant une foule partisane, lui qui dit adorer jouer devant le public canadien.

Car ces tournois disputés au Canada, qu’il s’agisse de Montréal ou de Toronto, lui rappellent un peu les grands événements par équipe auxquels il a pris part dans les dernières années, dont la Coupe Davis.

Des épreuves durant lesquelles il a l’impression «que tous les points comptent» et qui ne lui apportent «que du positif».

«Je veux tourner ma saison, a pointé “FAA”, qui devrait amorcer son tournoi mardi soir, contre un joueur issu des qualifications. Je ne veux pas voir trop loin, je veux rester cool et jouer du bon tennis.»

«Mais j’aimerais connaître une bonne semaine pour faire changer le vent de côté», a-t-il ajouté.

Pas un «mauvais souvenir»

Cette campagne difficile depuis le début de laquelle il montre une fiche de 13 victoires contre 12 revers, Auger-Aliassime précise toutefois ne pas l’avoir «mal vécue».

Oui, il aurait préféré continuer à gagner. Félix dit cependant voir ses résultats de façon «pragmatique». Notamment parce que c’est la première fois depuis ses débuts chez les professionnels qu’il doit concilier avec des pépins physiques importants.

«Je n’ai pas de regret, a-t-il souligné. J’ai connu une excellente saison l’an dernier. [...] Il y a aussi encore beaucoup de tennis à jouer cette année. Et ça nous a permis de bien travailler, avec mon équipe.»

«Alors malgré tout, ça ne sera pas un mauvais souvenir.»