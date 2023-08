Le nouveau DG des Flames est en mission

Le nouveau directeur général des Flames de Calgary, Craig Conroy, voit l’avenir d’un bon œil et croit que l’équipe qu’il a sous la main sera en mesure de participer aux prochaines séries éliminatoires.

En 2022-2023, la formation albertaine a raté le grand bal printanier par deux points, malgré un dossier de 38-27-17 totalisant 93 points.

«Est-ce que je pense que nous étions une équipe de séries éliminatoires l’année dernière? À 100%. J’ai été choqué que nous n’ayons pas réussi à nous qualifier et c’est inacceptable. Je pense qu’avec les gars que nous avons, nous sommes en mesure de faire les séries et tout peut arriver», a déclaré Conroy vendredi au site web NHL.Com.

Un nouveau personnel

Conroy n’a pas chômé au cours des dernières semaines. Il devait trouver un nouvel entraîneur-chef afin de remplacer Darryl Sutter, qui avait été congédié par l’organisation de Calgary en mai dernier.

Il s’est finalement tourné vers Ryan Huska qui avait déjà dirigé le club-école des Flames de 2014 à 2018.

«Lorsque j’ai cherché à savoir qui serait le mieux placé, il m’est apparu clairement que Ryan était l’homme de la situation. Il a mis son temps, il a fait tout ce qu’il pouvait et il n’a pas encore eu la chance d’être entraîneur-chef dans la LNH, et maintenant il l’est», a déclaré Conroy.

Une pièce importante

Le Québécois Jonathan Huberdeau n’a pas connu beaucoup de succès sur le plan offensif à sa première saison avec les Flames. Le joueur de centre a enregistré 55 points, dont 15 buts en 79 rencontres.

Le natif de Saint-Jérôme a signé un contrat de huit ans d’une valeur totale de 84 M$ avec l’équipe de l’Alberta. Celle-ci avait fait son acquisition avec le défenseur MacKenzie Weegar en provenance des Panthers de la Floride en retour de l’attaquant Matthew Tkachuk le 22 juillet 2022.

Cependant, le grand manitou des Flames croit que l’athlète de 30 ans sera en mesure de rebondir lors de la prochaine campagne.

«En tant que joueur, vous savez quand vous avez une bonne saison et une mauvaise saison et vous n’allez pas blâmer qui que ce soit. Vous voulez leur prouver qu’ils ont tort l’année suivante. Si on regarde au cours des cinq dernières années, il est l’un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) et nous devons le ramener à ce niveau.»