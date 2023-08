Omnium Banque Nationale de Montréal: voyez qui Leylah Fernandez, Bianca Andreescu et les autres Canadiennes pourraient croiser sur leur route jusqu’en finale

Les yeux des amateurs montréalais seront rivés sur Bianca Andreescu et Leylah Fernandez la semaine prochaine à Montréal, puisque les deux joueuses canadiennes auront l’occasion de poursuivre sur la lancée de bons parcours qu’elles ont signés récemment, après des moments plus difficiles.

Et elles ont joué de chance vendredi, lors du dévoilement du tableau principal de l’Omnium Banque Nationale. Andreescu, Fernandez et aussi leur compatriote Rebecca Marino affronteront toutes des qualifiées au premier tour.

«Chance» est toutefois un grand mot, car le tableau des qualifications est très relevé, notamment avec la présence de l’Italienne Camila Giorgi, 51e mondiale, qui avait enlevé les grands honneurs dans la métropole il y a deux ans.

En fait, plusieurs joueuses qui prendront part au tournoi de qualifications, qui débute samedi, sont mieux classées que Leylah et Marino, puisque toutes les représentantes de l’unifolié qui ont obtenu leur place au sein du grand tableau l’ont eue par une invitation des organisateurs.

L’une de leurs adversaires pourrait par ailleurs être une certaine Eugenie Bouchard, qui effectuera sa rentrée à Montréal après cinq années d’absence en passant par les «qualifs».



Mais «Genie» aura fort à faire dès son premier match, samedi après-midi, puisqu’elle affrontera l’Américaine Danielle Collins... 49e mondiale.

Bianca Andreescu

5 pi 7 po | 23 ans | Mississauga, Ontario

› Fiche en 2023 : 15 victoires | 14 défaites

› Meilleur résultat au Canada : Championne en 2019

44e rang de la WTA

Statistiques en 2023

71 as

65,4 % 1ers services gagnés

86 doubles fautes

La championne surprise à Toronto il y a quatre ans se présente devant ses partisans forte d’un troisième tour à Wimbledon. Là où, durant ses deux premières rondes, et même face à la sixième favorite Ons Jabeur, elle a fait preuve de la ténacité qui l’a caractérisée lors de son incroyable saison 2019.

«Bibi» n’a pas pu poursuivre sur sa lancée à son retour sur surface dure, cette semaine à Washington. Elle a bien obtenu trois balles de match contre Marta Kostyuk, mais c’est l’Ukrainienne qui a finalement remporté le bris d’égalité de la manche ultime.

Si Andreescu déçoit parfois par son inconstance ou ses moments ratés, une chose demeure certaine dans le cas de la Canadienne : elle aime se produire devant de grandes foules dédiées à sa cause et a tendance à élever son niveau de jeu quand pareille occasion s’offre à elle.

Et c’est assurément ce qui l’attend mardi, quand elle disputera son premier match à Montréal.

Son parcours potentiel jusqu’en finale:

1er tour : Qualifiée

2e tour : P. Kvitova (TCH) – 7e favorite

Ronde des 16 : B. Bencic (SUI) – 12e favorite

Quarts de finale : A. Sabalenka (BLR) – 2e favorite

Demi-finale : E. Rybakina (KAZ) – 3e favorite

Finale : I. Swiatek (POL) – favorite

Leylah Fernandez

5 pi 6 po | 20 ans | Montréal, Québec

› Fiche en 2023 : 17 victoires | 15 défaites

› Meilleur résultat au Canada : 2e tour en 2022

88e rang de la WTA

Statistiques en 2023

71 as

61,0 % 1ers services gagnés

118 doubles fautes

Elle n’est pas douce envers elle-même, Leylah, et la Québécoise n’a pas aimé dégringoler aussi rapidement au classement mondial, elle qui occupait le 13e rang il y a un an. Mais Fernandez va mieux, comme en témoigne son beau parcours à Washington, où elle s’est notamment extirpée des qualifications avant de perdre au deuxième tour devant la quatrième tête de série, la Grecque Maria Sakkari.

À l’instar d’Andreescu, la gauchère adore les grosses foules. Montréal représente donc l’occasion parfaite pour elle de poursuivre sur cette lancée, pour renouer un jour avec un classement plus près de ses ambitions.

Son parcours potentiel jusqu’en finale:

1er tour : Qualifiée

2e tour : B. Haddad Maia (BRÉ) – 11e favorite

Ronde des 16 : M. Sakkari (GRE) – 8e favorite

Quarts de finale : I Swiatek (POL) – favorite

Demi-finale : J. Pegula (É-U) – 4e favorite

Finale : A. Sabalenka (BLR) – 2e favorite

Rebecca Marino

6 pi 0 po | 32 ans | Toronto, Ontario

› Fiche en 2023 : 16 victoires | 18 défaites

› Meilleur résultat au Canada : Ronde des 16 en 2021

90e rang de la WTA

Statistiques en 2023

139 as

58,7 % 1ers services gagnés

78 doubles fautes

Marino a fait quelques bonnes poussées cette saison, dont un quart de finale sur le gazon de Birmingham avant Wimbledon, ainsi que des deuxièmes rondes aux tournois WTA 1000 de Miami et de Madrid, de même calibre que celui de Montréal.

Mais ce ne fut pas suffisant pour maintenir son classement du début de l’année, alors qu’elle pointait aux environs de la 60e place.

À sa dernière présence à Montréal, il y a deux ans, la sympathique athlète au puissant service avait atteint le troisième tour contre toute attente, elle qui retrouvait sa touche après plusieurs années passées loin du circuit.

Son parcours potentiel jusqu’en finale :

1er tour : Qualifiée

2e tour : C. Gauff (É-U) – 6e favorite

Ronde des 16 : M. Vondrousova (TCH) – 9e favorite

Quarts de finale : J. Pegula (É-U) – 4e favorite

Demi-finale : I. Swiatek (POL) – favorite

Finale : A. Sabalenka (BLR) – 2e favorite

Eugenie Bouchard

5 pi 10 po | 29 ans | Montréal, Québec

› Fiche en 2023 : 9 victoires | 8 défaites

› Meilleur résultat au Canada : Ronde des 16 en 2016

223e rang de la WTA

Statistiques en 2023

7 as

65,6 % 1ers services gagnés

7 doubles fautes

Non, «Genie» n’est pas assurée d’une place dans le grand tableau à Montréal. Elle devra passer par les qualifications pour la première fois depuis... 2010, alors qu’elle avait 16 ans et que les plus grands espoirs étaient permis pour la Québécoise. Mais même si elle a atteint le cinquième rang mondial et disputé une finale à Wimbledon durant sa carrière marquée par des hauts, mais aussi beaucoup de bas, Bouchard a choisi de passer par ce stade de la compétition. Il s’agit de sa première présence à Montréal en cinq ans. Une décision, soulignait la directrice du tournoi Valérie Tétreault dans nos pages, jeudi, qui témoigne de l’amour que porte Eugenie au tennis, malgré les critiques dont elle a souvent été la cible.

Son parcours potentiel en qualifications

1er tour : Danielle Collins (É-U) – 49e mondiale

2e tour : Yue Yuan (CHI) – 116e mondiale